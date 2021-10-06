Alim eş anlamlısı nedir? Alim kelimesinin eş anlamlısı

Birçok deyim ve atasözünde görebileceğimiz bir kelime olan alim kelimesi daha sık kullanılırken günümüzde yerine farklı kelimeler kullanılarak da ifade edilmektedir. Peki alim eş anlamlısı nedir?

ALİM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Alim kelimesinin yerine birkaç farklı eş anlamlı kelime kullanılabilmektedir. 3 farklı kelimeyle aynı anlama gelen alim kelimesinin eş anlamlıları; agah, bilgin ve bilge kelimeleridir.

ALİM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre alim kelimesi bilen anlamına gelmektedir. Bilgin kelimesi de alim anlamındadır.

ALİM KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER