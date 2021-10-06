Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Alim eş anlamlısı nedir? Alim kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 6.10.2021 08:50

Alim eş anlamlısı nedir? Alim kelimesinin eş anlamlısı

Alim eş anlamlısı nedir? Alim kelimesinin eş anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen bir kelime olan “alim” kelimesi “ilim” ile aynı kökten gelir. Alim kelimesi ilmi birikime sahip olan kişilere denmektedir. Ayrıca alim olanlar toplum tarafından bilinen ve ilmine saygı duyulan kişilerdir. Peki, alim kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Birçok deyim ve atasözünde görebileceğimiz bir kelime olan alim kelimesi daha sık kullanılırken günümüzde yerine farklı kelimeler kullanılarak da ifade edilmektedir. Peki alim eş anlamlısı nedir?

ALİM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Alim kelimesinin yerine birkaç farklı eş anlamlı kelime kullanılabilmektedir. 3 farklı kelimeyle aynı anlama gelen alim kelimesinin eş anlamlıları; agah, bilgin ve bilge kelimeleridir.

ALİM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre alim kelimesi bilen anlamına gelmektedir. Bilgin kelimesi de alim anlamındadır.

ALİM KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Alimler topluma yön veren kişilerdir.
  • İnsanlar onu büyük bir bilgin olarak görüyor.
  • Onun bilge bir insan olduğunu herkes bilir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alim eş anlamlısı nedir? Alim kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA