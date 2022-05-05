Alışveriş Nasıl Yazılır? TDK Alış Veriş Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK; Türk Dili içerisinde bulunan ve vatandaşlar tarafından yazılışları sıklıkla yanlış yapılan kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını açık bir şekilde ifade etmiştir. Karıştırılan ve kafa karışıklığına sebep olan bu kelimelerin yanlış yazılmalarının sebepleri ise; farklı dillerden kendi dilimize sonradan geçmiş olmaları yahut birleşik mi ayrı mı yazılmaları gerektiğinin bilinememesi olarak sıralanabilir. Türk Dil Kurumu'nun Türk Dili için yaptığı faaliyetler, Türkçe'yi bir kalkan gibi korumaktadır. TDK'ya göre alışveriş kelimesinin anlamı; ''isim: 'ticaret' Satın alma ve satma işi, alım satım, muamele, iş, ahzüita, pazar aksata.'' olarak ifade edilmiştir.

Alışveriş Nasıl Yazılır?

Türk Dili bünyesindeki, mevcut tüm kelimeleri en doğru şekilde açıklayan ve Türk Dili'ne büyük katkı sağlayan TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ''alışveriş'' olarak ifade edilmiştir. Alışveriş kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış kullanımları ise şu şekilde örneklendirilebilir;

DOĞRU: Bugün alışverişe çıkacağız, sen de gelmek ister misin?

Bugün alışverişe çıkacağız, sen de gelmek ister misin? YANLIŞ: Pazardan yaptığım alış veriş beni çok şaşırttı.

Pazardan yaptığım alış veriş beni çok şaşırttı. DOĞRU: Ülkeler arası alışveriş çok büyük bir gelir kaynağına sebep olur.

Ülkeler arası alışveriş çok büyük bir gelir kaynağına sebep olur. YANLIŞ: Bugün alış verişi sen yap, ben çok yorgunum.

Alışveriş Nasıl Yazılır TDK?

Türk Dili için çalışmalarına hız kesmeden devam eden TDK'ya göre alışveriş kelimesinin doğru yazılışı, kendi güncel yazım-sözlük kılavuzunda; ''alışveriş'' olarak açıklanmıştır. Alışveriş kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;