Aliterasyon Nedir? Şiirde Ahenk Unsurlarından Aliterasyon Ne Demek, Nasıl Bulunur ve Örnekleri Neler?

Aliterasyon nedir ve neyi ifade ettiği Türk Edebiyatının ilgi odağıdır. Aliterasyon ne demek anlamak için aliterasyon örnekleri ile hareket edilebilir. Türk Edebiyatı içerisinde böyle kavramlarla karşılaşılır. Bu durumlarda yorum yapabilmek için doğru bilgilere sahip olmak gerekir. Örneğin aliterasyon nasıl bulunur edinilecek bilgilerle gerçekleşir. Kuralların olması işleyişi daha da anlamlı kılmaktadır. Aliterasyon nerelerde kullanılır da yine bir önceki cümleye tabiidir. Farklı olarak Asonans ve aliterasyon hangi ahenk unsurudur da doğru anlaşılması gereken durumdur.

Aliterasyon Nedir?

Türk dili yapısı karmaşık değildir fakat oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Türk Dili ve Edebiyatında yazı türleri de oldukça zengindir. Yani birden fazla yazı türleri vardır. Yazı türleri şiir, düz yazı, roman, öykü, fabl gibi unsurlardan oluşmaktadır. Bu tür yazıların içerisinde bazen ahenk ve uyum oluşturmak istenebilir ya da aranabilir. Şiir ve düz yazılarda da bu geçerlidir. Dolayısıyla aliterasyon şiirde ya da düz yazıda bir ahenk ve uyumu ifade eder. Genel bir tanım yaptıktan sonra biraz özele inmek gerekir. Çünkü aliterasyon aynı hecenin ya da sesin tekrarıdır. Hecenin ya da sesin ünsüz olması gerekmektedir.

Asonans Nedir?

Asonans da aliterasyon gibi yazı türleri kapsamında değerlendirilen, Türk Dili ve Edebiyatının bir parçasıdır. Yine yazı türlerinde asonans içinde bir uyum söz konusudur. Dolayısıyla aliterasyon gibi yazı türlerinde uyuma bakılır. Asonansın aliterasyondan farkı şiirde ünlü harflerin tekrar edilmesidir. Tekrar eden ünlü harflerin ahengi olabilmesi için bir mısrada ve en az üç kez tekrarlanması gerekir.

Şiirde Ahenk Unsurlarından Aliterasyon Ne Demek, Nasıl Bulunur ve Örnekleri Neler?

Daha öncede belirtildiği gibi aliterasyon ünsüz harf ya da seslerin tekrarıdır. Aslında ünsüz harflerin uyumu, ahengidir. Aliterasyonu bulmak için mısraya bakmak gerekir. Mısrada ünsüz harflerin uyum içerisinde tekrarı varsa bu aliterasyondur. Aynı zamanda bir mısradaki en az üç ünsüz harfin tekrarı aliterasyonu meydana getirir. Örneğin Dede Korkut tarafından dile getirilen "Karşı yatan karlı kara dağlar karayıptır, otu bitmez" cümlesi aliterasyona örnektir.