Allahaısmarladık Ne Demek? Allahaısmarladık Nasıl Yazılır, Neden Söylenir ve Karşılığında Ne Denir?

Allahaısmarladık, Türkçede kalıplaşmış bir sözcük olarak oldukça kullanılmaktadır. Genelde birleşik şekilde kullanılan bu sözcük günlük hayatta sürekli karşımıza çıkmaktadır. Genelde insanlar birbirlerinden ayrılırken bu kelimeyi kullanmaktadır. Fakat kullanan birçok kişi de bunun anlamını tam olarak bilememektedir. Bazı kişilerin aklında Allahaısmarladık demek doğru mu veya Allahaısmarladık nereden gelir gibi sorular da mevcuttur. Aşağıdaki yazımızda bunların hepsini açıkladık. Hadi gelin Allahaısmarladık ne demek adlı yazımıza geçelim.

Allahaısmarladık Ne Demek?

Allahaısmarladık, ayrılan kişinin kalan ya da kalanlara söylenen iyi bir dilek sözü olarak adlandırılabilir. Günlük hayatımızda birçok yerde duyduğumuz, genellikle misafirlik sonrası veya bir yerden ayrılırken kullanımlarına şahit oluruz. Bu sözcüğün günlük hayatta ki söylenme tarzında ufak tefek değişiklikler olabilir. Bu sebepten dolayı kelimenin tam anlamını tahmin etmek zordur. Tam anlamı da, bir kişiden veya kişilerin yanından ayrılırken onlara iyi dileklerimizi iletmek için kullandığımız bir sözcüktür. Bir nevi " Allaha emanet olun " veda sözcüğü anlamını taşımaktadır. Fakat bu sözcüğe nazaran söylenmesi bir hayli zor bir sözcük olarak Türkçe de yerini almıştır.

Arapça kökenli Allah kelimesiyle, Farsça kökenli ısmarlamak kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve bu birleşim sayesinde vedalarımıza "şiir" katmaktadır. Çok eski yıllarda ortaya çıkmış olan bu sözcük günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve halen de Türkçe de geçerli ve yaygın olarak kullanılmakta olan sözcükler arasında yerini almaktadır.

Allahaısmarladık Nasıl Yazılır?

Allahaısmarladık sözcüğü, günlük hayatta seslendirilirken " Alasmaladık " şeklinde bir söylem ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı yazım hataları oldukça çok olabiliyor. Örneğin, Allaha ısmarladık şeklinde yazılabiliyor ya da direkt söylendiği gibi yazıya da geçirilebiliyor. Ama bu sözcüğün doğru yazımı Allahaısmarladık şeklindedir. Bu sözcük Türkçe de kalıplaşmış bir sözcük olarak yerini almıştır. Normal Türkçe kurallarına göre değil de kalıplaşmış olduğu için birleşik bir kullanım söz konusudur. Tabii ki insanların arasında farklı kullanımlara da şahit olabiliriz.

Allahaısmarladık Neden Söylenir?

Allahaısmarladık sözü, ayrılıklarda, vedalarda ve bir yerden ayrılırken kullanılmaktadır Bu söz bir veda sözüdür. Sevdiğiniz kişilere kullanırsınız ve "Allaha emanet ediyorum" manasında bir anlamı da vardır.

Askerlik ve sefer gibi uzun sürebilecek ayrılıklar sonrasında hem gidenler hem de kalanlar için birçok bakımdan endişe ve kaygı duyulmaktaydı. Peygamber efendimiz ise bu endişe ve kaygıları gidermek için Allah'a emanet etmekteydi. Böylelikle birlikte tam bir iman, ikaz, dua, teslimiyet ve güven havasına büründürmekteydi. Bu sözcükte bu anlamlara gelmekte ve insanlara güven sağlamaktadır.

Allahaısmarladık Karşılığında Ne Denir?

Veda eden insanlar geride bıraktıklarını Allahaısmarladıklarından sonra kalanlar da onlardan helallik isterlerdi. Önceden bu şekilde bir vedalaşma söz konusuydu. Fakat günümüzde helallik isteme gibi bir durum söz konusu olmuyor maalesef. İnsanlar akıllarına gelen ilk veda sözcüğünü söylemekte ve bu şekilde vedalar gerçekleşmektedir. Söylenilen veda sözcüklerinden bazıları listeledik. Bunlar şöyledir :

Güle güle

Allah'a emanet ol

Görüşmek üzere

Hoşça kal

Şeklinde veda sözcükleriyle, konuştuğumuz insanlara veda edebiliriz. Fakat Allahaısmarladık sözcüğünün karşısına söylenecek bir sözcük yoktur. Aynı kelimeyi tekrar ederek siz de veda edebilirsiniz. Ya da yukarıda bahsettiğimiz veda sözcüklerinden bir tanesini kullanıp veda edebilirsiniz.