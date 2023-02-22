Allotrop Nedir? Allotrop Nasıl Oluşur, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Yunanca bir terim olan allotrop nedir diyenler için bu, bir elementin sahip olduğu atomların uzayda dizilmesine ve değişik geometrik şekillerde ortaya çıkan kristallerine verilen isimdir. Fosfor veya oksijende olduğu gibi karbonun allotropları neler diye sorulur. Bir diğer merak edilen ise allotrop nasıl oluşur sorusudur. Allotropların sahip olduğu özellikleri neler diyen birçok kişi bulunur. Allotrop izotop farkı nedir? İzotop ne anlama gelir?

Allotrop Nedir ve Nasıl Oluşur?

Yunanca "allos" (diğer) ve "tropos" kelimelerinden oluşan bir terimdir. Bir elementin atomlarının, uzayda değişik biçimlerde dizilmesine ve farklı şekillerde oluşan kristallerine allotrop adı verilir. Proton, nötron ve elektron sayıları ise tamamen aynı kalır. Bu yüzden, her ne kadar maddelerin fiziksel özellikleri değişse bile kimyasal özelliklerinde değişim söz konusu değildir. Sadece molekül geometrileri değişkenlik gösterir. Elmas ile grafit, karbon atomun allotropları olarak ortaya çıkan bileşiklerdir.

Allotrop, çoğunlukla değişken oksidasyon durumlarına sahip olan elementlerde görülür. Bunlara yarı ve ametaller, inert gazlar ve Halojenler de dahildir. Allotropların oluşmasının birkaç nedeni olabilir. Bunlar arasında farklı sayıda atomların varlığı, moleküllerin bağlantı sırası, elektronların paralel dönüşleri ile kristal yapıları bulunur. Allotropların başlıca özellikleri arasında aşağıdakiler bulunur. Bunlar;

1.Molekül geometrileri değişir, ancak atom ile kütle numaraları aynıdır.

2.Kimyasal tepkime sonucunda aynı bileşikler meydana getirseler de tepkimeye karşı reaksiyonları farklıdır.

3.Molekül sağlamlıkları aynı değildir.

Allotroplara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir.

1.Oksijenin allotropları, Oksijen gazı (O2) ile Ozon gazıdır (O3).

2.Fosforun allotropları, beyaz fosfor ile kırmızı fosfordur.

3.Karbonun allotropları, elmas, grafit ve amorf karbondur.

Allotrop ve İzotop Farkı Nedir?

Yunanca bir kimya terimi olan izotop, "izo" (eşit) ile "topos" (yer) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Atom numaraları ve konumları aynı olan, ancak değişik nötron ile nükleon sayılarına sahip olan bir veya birden fazla atoma verilen isimdir. Herhangi bir elementin izotoplarının kimyasal özellikleri aynı iken, fiziksel özellikleri ile atomik kütleleri farklıdır. Allotrop ile izotop arasındaki farklar ise şunlardır:

1.Allotroplar moleküler, izotoplar ise atom olarak tanımlanır.

2.Allotroplar bir elementin değişik moleküler formları iken, izotoplar farklı nötron sayıları olan atomlardır.

3.Her elementte allotroplara rastlanmaz, ancak çoğu elementin izotopları bulunur.