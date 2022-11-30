Almak Zıt Anlamlısı Nedir? Almak Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir kelimenin zıt anlamlısını bulurken anlamdan yola çıkılır. Bunun için o kelimenin hangi anlamda kullanıldığını ve cümle içindeki anlamını tespit etmek gerekir. Çünkü bir sözcüğün zıt anlamlısı, o sözcüğün cümledeki kullanımına göre değişir. Örneğin yüksek kelimesinin zıt anlamlısı alçak kelimesidir. Ancak cümle içinde bir ücretten bahsedilip yüksek ücret denirse bu cümledeki zıt anlamlısı düşük ücret olur. Bu yazımızda mastarlı bir şekilde kullanarak anlam kargaşasından kaçındığımız almak kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Almak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Almak kelimesi günümüzde sıklıkla kullandığımız sözcükler arasında yer alır. Cümle içinde farklı anlamlar ifade edebilen bu sözcüğün akla gelen ilk anlamı bir şeyi ya da kişiyi bulunduğu yerden ayırmak anlamına gelir.

Almak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Almak kelimesinin zıt anlamlısını bulmak istediğimizde anlamından yola çıkarız. Bir şeyin olduğu yerden ayrılma durumunun zıttı düşünüldüğünde bir şeyin olduğu yere geri gelmesi anlamı akla gelir. Yani almak kelimesinin zıt anlamlısı ''vermek'' kelimesidir.

Almak Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?