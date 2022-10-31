Alman Atasözleri- Yabancı Deyimler Sözlüğü İle Almanca Deyimler, Atasözleri ve Türkçe Anlamları

Alman atasözleri ile Alman yaşantısı hakkında az çok bilgi edinmek mümkündür. Çünkü atasözleri ve deyimler bir milletin kültür araçlarından biridir. Almanca deyimler konuşma dilini zenginleştirirken insanların daha zengin ifade yeteneği kazanmasını da sağlar. Anlamlı Alman deyimleri ve anlamları ile ilgili hakkında bilgi edinmek Alman kültürünü yakından öğrenmek adına önemlidir. Yabancı deyimler sözlüğü ile Almanca deyimler, atasözleri ve Türkçe anlamları yazımızın devamında paylaşıldı.

Alman Atasözleri

Atasözleri ve deyimler milletlerin önemli kültür öğeleri içerisindedir. Bu kültür öğelerini yakından bilmek özellikle yabancı dil öğrenme aşamasında son derece önemli bir yere sahiptir. Toplumun hayata bakış şeklini ve geleneklerini en iyi şekilde yansıtan sözlerdir. Nesillerden nesillere de aktarılarak canlı kalmaları sağlanır. Alman atasözleri de az kelime ile çok şey anlatmaya yarayan sözlerdir. En çok dikkati çeken sözler arasında da şunlar yer alır:

Kindermund tut Wahrheit kund: Çocuktan al haberi.

Zeit ist Geld: Vakit Nakittir.

Wie gewonnen, so zerronnen: Haydan gelen huya gider.

Das kind beim namen nennen: doğrucu Davut.

Alman Atasözleri ve Deyimleri

Alman atasözleri ve deyimleri ile bu dilde çok daha rahat ifade gücü kazanmak mümkün olur. Her dilde olduğu gibi Almancada da atasözlerinin yaygınlık derecesi son derece fazladır. Ancak bu durumda Almanca atasözlerinin anlamlarını da bilmek gerekir. Çok kullanılan Almanca atasözleri arasında şunlar yer alır:

Auf dem faschen Dampfer sein: Yanlış ata oynamak

Morgen, morgen, nur nicht heute , sagen alle faulen leute: Bugün git yarın gel.

Yabancı Deyimler Sözlüğü İle Almanca Deyimler, Atasözleri ve Türkçe Anlamları

Almanca atasözlerini çevirirken bir atasözünün kendi dilindeki anlamı çok daha geniştir. Bu sözleri çevirme sırasında düz cümle olarak çevirmek dilde çeşitli yanlışlara düşmenize neden olabilir. Böyle durumlarda mutlaka yabancı dil öğrenirken deyimleri ve atasözlerini olduğu gibi öğrenmek çok daha önemlidir.