Almanca Alfabe Harfleri – Alman Alfabesi Okunuşu, Türkçe Karşılığı, Özellikleri ve Büyük Küçük Harflerin Yazılışı

Almanca dilini öğrenmek isteyen kişiler, öncelikli olarak Latin alfabesinden türediği bilinen Alman alfabesini öğrenmek zorundadır. Bu sebeple ilgili kişiler, bu konu ile alakalı bir çok araştırma yapmaktadır. Bu haberimizde sizler için, Alman alfabesi kaç harf ve Almanca harfler büyük küçük yazılışları ile ilgili tüm detayları derledik... İşte haberimiz...

Almanca Alfabe Harfleri

Latin alfabesinden türemiş olan Alman alfabesi; 26 harf, 1 eszett ''ß'' ve 3 umlaut ''ä, ö, ü'' olacak şekilde 30 harften oluşur. Türk alfabesinde var olan ''Ç,ç,Ğ,ğ,Ş,ş,İ,ı'' olarak bilinen harfler, Alman alfabesinde bulunmamaktadır. Almanca alfabesi içerisinde özel karakterlerle beraber tam olarak 30 harf vardır. Yani, Almanca alfabesinde 4 adet özel karakterle beraber, 26 tane de harf mevcuttur. Alman alfabesinde bulunan harfler ise şu şekilde örneklendirilebilir;

a: aa

b: be

c: se

d: de

e: ee

f: ef

g: ge

h: ha

i: ii

j: yot

k: ka

l: el

m: em

n: en

o: oo

ö: öö

p: pe

q: qu

r: er

s: es

t: te

u: uu

ü: üü

v: fau

w: we

x: ix

y: üpsilont

z: set

ä: ae

ß: es set

Alman Alfabesi Okunuşu, Türkçe Karşılığı, Özellikleri ve Büyük Küçük Harflerin Yazılışı

Gerek eğitim, gerek iş, gerek ise yaşamak için Almanya'da bulunmaya karar veren kişilerin öncelikli olarak yapması gereken şey Almanca dilini öğrenmektir. Bu sebeple Almanca öğrenmek için yapılması gereken ilk şey ise, Alman alfabesini çözümlemek ve buna alışmak olacaktır. Mevcut olan Alman alfabesi okunuşlarını ve buna ek olarak Türkçe karşılıklarını ele alacak olursak, şu şekilde açıklayabiliriz;

Mevcudiyetini korumakta olan her dilin ve ait olduğu alfabenin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Latin kökenli olan Alman alfabesinin de kendine has bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekildedir;

Alman alfabesi; Latin alfabesinden türemiştir.

Alman alfabesi; Almanya, İsviçre, Avusturya, Lüksemburg, Lihtenştayn'da kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Polonya, Danimarka, İtalya ve Belçika'nın çeşitli bölgelerinde de kullanılmaktadır.

Güncel olarak Alman alfabesi içerisindeki 26 harf, direkt olarak Latin alfabesinden alınmıştır.

Büyük harfli olacak şekilde eszett (ß) Alman alfabesine 21. yüzyılda girmiştir.

Alman alfabesi içerisindeki tüm harfler "das" artikeli ile tamamlanmıştır.

Almanca'da hiçbir kelimenin başında ''s'' harfi yer almamaktadır.

Alman alfabesi toplamda 30 adet harf ile var olmaktadır.

Alman alfabesinde ''ä ve ß'' gibi ekstra olarak çeşitli harfler bulunmaktadır.

Yine Alman alfabesi ile ilgili merak edilen bir diğer konu başlığı ise, büyük ve küçük harflerin yazılışı olmaktadır. Toplamda 30 harfi bulunan Alman alfabesinin 29 harfi büyük ve küçük olarak yazılmaktadır. Alman alfabesinde büyük ve küçük harflerin yazılışları ise şu şekilde örneklendirilebilir;

A: a

B: b

C: c

D: d

E: e

F: f

G: g

H: h

I: i

J: j

K: k

L: l

M: m

N: n

O: o

P: p

Q,: q

R: r

S: s

T: t

U: u

V: v

W: w

X: x

Y: y

Z: z

Ü: ü

Ö: ö

Ä: ä

SS ya da ß olarak bilinen harf ise büyük ve küçük yazıma dahil değildir.