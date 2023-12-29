Almanca Günler ve Aylar - Almanca Gün ve Ay İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Almanca özellikle İngilizce bilen ya da geçmişinde başka bir dili öğrenmiş olanlar için öğrenmesi çok zor bir değildir. Hem İngilizce ile olan bazı kelime bağlantıları hem de geçmiş bir dil öğrenmenin verdiği tecrübeyle Almanca disiplinli çalışarak öğrenilebilir. Buna başlamak için Almanca günler ver ayları bilmek, Almanca gün ve ay isimleri nasıl yazılır, nasıl okunur konularına hâkim olmak son derece doğru bir tercih olacaktır.
Almanca Günler ve Aylar bazı noktalarıyla İngilizce Türkçeye benzerlik gösterirler. Bunlar arasında bazılarına aşinalık kazanmış olunsa da kimileri Almancaya özgüdür ve Almancayı sonradan öğrenenlerin bu kelimeleri öğrenmek için fazladan bir çaba sarf etmesi gerekebilir.
Almanca gün ve ay isimlerini yazmak kadar Almanca okumak da bir o kadar önemlidir. Dil bir iletişim dili olduğu ve bu iletişimde kullanılacağı için doğru anlaşmak adına telaffuza dikkat etmek, yeni bir dil öğrenirken telaffuzu geliştirmeye çalışmak en önemli noktalardan bir tanesidir.
Alt başlıklarda yer alan Almanca gün ve ay isimlerini telaffuzlarıyla birlikte öğrenmek Almanca öğrenmeye başlamak için çok önemli bir yardımcı kaynak olacaktır.
Almanca Günler:
Montag - Pazartesi
Dienstag - Salı
Mittwoch - Çarşamba
Donnerstag - Perşembe
Freitag - Cuma
Samstag - Cumartesi
Sonntag - Pazar
Almanca Aylar:
Januar - Ocak
Februar - Şubat
März - Mart
April - Nisan
Mai - Mayıs
Juni - Haziran
Juli - Temmuz
August - Ağustos
September - Eylül
Oktober - Ekim
November - Kasım
Dezember - Aralık
Almanca Gün Okunuşları:
Montag - [Mon-taç]
Dienstag - [Di-ens-taç]
Mittwoch - [Mit-voç]
Donnerstag - [Dоn-ners-taç]
Freitag - [Fraı-taç]
Samstag - [Zam-staç]
Sonntag - [Zоn-taç]
Almanca Ay Okunuşları:
Januar - [Ya-nu-ar]
Februar - [Fe-broo-ar]
März - [Mers]
April - [A-pril]
Mai - [Maı]
Juni - [Yu-ni]
Juli - [Yu-li]
August - [Au-gust]
September - [Sep-tem-ber]
Oktober - [O-kto-ber]
November - [No-vem-ber]
Dezember - [De-tsem-ber]