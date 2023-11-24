Almanca Kelimeler ve Okunuşları - Günlük Konuşma Dilinde En Çok Kullanılan Almanca Kelimeler ve Anlamları

Almanca Türkiye'de yaygın biçimde öğretilen ikinci yabancı dillerden biridir. Türkiye'de İngilizce'den sonra en çok tercih edilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu dil, öğrencilere küresel iş olanakları, eğitim ve seyahat imkanları sağlama potansiyeline sahip olduğu için tercih edilen bir dildir. Bu dili öğrenmeye başlayan kişiler Almanca kelimeler ve okunuşlar, günlük konuşma dilince en çok kullanılan Almanca kelimeler ve anlamlarını bilmelidir.

Hallo - "halo"- Merhaba

- "halo"- Merhaba Ja - "ya" - Evet

- "ya" - Evet Nein - "nayn" - Hayır

- "nayn" - Hayır Bitte - "bitte"- Lütfen

- "bitte"- Lütfen Danke - "danke" - Teşekkürler

- "danke" - Teşekkürler Entschuldigung - "entşuldigung" - Özür dilerim

- "entşuldigung" - Özür dilerim Guten Morgen - "guten morgen" - Günaydın

- "guten morgen" - Günaydın Guten Tag - "guten tag" - İyi günler

- "guten tag" - İyi günler Guten Abend - "guten abend" - İyi akşamlar

- "guten abend" - İyi akşamlar Gute Nacht - "gute naht" - İyi geceler

- "gute naht" - İyi geceler Wie geht es dir? - "vi yeht es dir" - Nasılsın?

- "vi yeht es dir" - Nasılsın? Mir geht es gut - "mir yeht es gut" - İyiyim

- "mir yeht es gut" - İyiyim Tschüss - "çüss" - Hoşçakal

- "çüss" - Hoşçakal Auf Wiedersehen - "auf viedersen" - Güle güle

- "auf viedersen" - Güle güle Sprechen Sie Englisch? - "şıprehen zi ingilish" - İngilizce konuşuyor musunuz?

- "şıprehen zi ingilish" - İngilizce konuşuyor musunuz? Ich verstehe nicht - "iç ferştehe niht" - Anlamıyorum

- "iç ferştehe niht" - Anlamıyorum Ich liebe dich - "iç libe dih" - Seni seviyorum

- "iç libe dih" - Seni seviyorum Was ist das? - "vas ist das" - Bu nedir?

- "vas ist das" - Bu nedir? Wo ist die Toilette? - "vo ist di toalet" - Tuvalet nerede?

- "vo ist di toalet" - Tuvalet nerede? Wie viel kostet das? - "vi fil kostet das"- Bu ne kadar?