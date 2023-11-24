Almanca Kelimeler ve Okunuşları - Günlük Konuşma Dilinde En Çok Kullanılan Almanca Kelimeler ve Anlamları

Almanca Türkiye'de yaygın biçimde öğretilen ikinci yabancı dillerden biridir. Türkiye'de İngilizce'den sonra en çok tercih edilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu dil, öğrencilere küresel iş olanakları, eğitim ve seyahat imkanları sağlama potansiyeline sahip olduğu için tercih edilen bir dildir. Bu dili öğrenmeye başlayan kişiler Almanca kelimeler ve okunuşlar, günlük konuşma dilince en çok kullanılan Almanca kelimeler ve anlamlarını bilmelidir.
- Hallo - "halo"- Merhaba
- Ja - "ya" - Evet
- Nein - "nayn" - Hayır
- Bitte - "bitte"- Lütfen
- Danke - "danke" - Teşekkürler
- Entschuldigung - "entşuldigung" - Özür dilerim
- Guten Morgen - "guten morgen" - Günaydın
- Guten Tag - "guten tag" - İyi günler
- Guten Abend - "guten abend" - İyi akşamlar
- Gute Nacht - "gute naht" - İyi geceler
- Wie geht es dir? - "vi yeht es dir" - Nasılsın?
- Mir geht es gut - "mir yeht es gut" - İyiyim
- Tschüss - "çüss" - Hoşçakal
- Auf Wiedersehen - "auf viedersen" - Güle güle
- Sprechen Sie Englisch? - "şıprehen zi ingilish" - İngilizce konuşuyor musunuz?
- Ich verstehe nicht - "iç ferştehe niht" - Anlamıyorum
- Ich liebe dich - "iç libe dih" - Seni seviyorum
- Was ist das? - "vas ist das" - Bu nedir?
- Wo ist die Toilette? - "vo ist di toalet" - Tuvalet nerede?
- Wie viel kostet das? - "vi fil kostet das"- Bu ne kadar?