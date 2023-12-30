Almanca Renkler - Almanca Renk İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Almanca renk isimlerini öğrenmek, dil becerilerini geliştirmek ve günlük iletişimde daha etkili olmak için harika bir adımdır. Her renk, bir nesneyi veya duyguyu ifade etmede farklı bir nüansa sahiptir, bu nedenle bu renkleri doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek önemlidir. Dil öğrenme sürecinde olanlar için, Almanca renkler, Almanca renk isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur gibi soruları yanıtlamak faydalıdır.

Almanca Renk İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Temel Renkler:

1. Beyaz - Weiß

Nasıl Yazılır: Weiß

Nasıl Okunur: Vays

2. Siyah - Schwarz

Nasıl Yazılır: Schwarz

Nasıl Okunur: Shvarts

3. Kırmızı - Rot

Nasıl Yazılır: Rot

Nasıl Okunur: Rott

4. Mavi - Blau

Nasıl Yazılır: Blau

Nasıl Okunur: Blau

5. Sarı - Gelb

Nasıl Yazılır: Gelb

Nasıl Okunur: Gelp

6. Yeşil - Grün

Nasıl Yazılır: Grün

Nasıl Okunur: Grün

Diğer Renkler:

7. Turuncu - Orange

Nasıl Yazılır: Orange

Nasıl Okunur: Oranj

8. Mor - Lila

Nasıl Yazılır: Lila

Nasıl Okunur: Leela

9. Gri - Grau

Nasıl Yazılır: Grau

Nasıl Okunur: Grow

10. Kahverengi - Braun

Nasıl Yazılır: Braun

Nasıl Okunur: Brow-n

11. Pembe - Rosa

Nasıl Yazılır: Rosa

Nasıl Okunur: Ro-za

12. Altın - Gold

Nasıl Yazılır: Gold

Nasıl Okunur: Golt

13. Gümüş - Silber

Nasıl Yazılır: Silber

Nasıl Okunur: Zil-ber