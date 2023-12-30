Almanca Renkler - Almanca Renk İsimleri Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur?

Almanca renk isimlerini öğrenmek, dil becerilerini geliştirmek ve günlük iletişimde daha etkili olmak için harika bir adımdır. Her renk, bir nesneyi veya duyguyu ifade etmede farklı bir nüansa sahiptir, bu nedenle bu renkleri doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek önemlidir. Dil öğrenme sürecinde olanlar için, Almanca renkler, Almanca renk isimleri nasıl yazılır ve nasıl okunur gibi soruları yanıtlamak faydalıdır.
Temel Renkler:
1. Beyaz - Weiß
Nasıl Yazılır: Weiß
Nasıl Okunur: Vays
2. Siyah - Schwarz
Nasıl Yazılır: Schwarz
Nasıl Okunur: Shvarts
3. Kırmızı - Rot
Nasıl Yazılır: Rot
Nasıl Okunur: Rott
4. Mavi - Blau
Nasıl Yazılır: Blau
Nasıl Okunur: Blau
5. Sarı - Gelb
Nasıl Yazılır: Gelb
Nasıl Okunur: Gelp
6. Yeşil - Grün
Nasıl Yazılır: Grün
Nasıl Okunur: Grün
Diğer Renkler:
7. Turuncu - Orange
Nasıl Yazılır: Orange
Nasıl Okunur: Oranj
8. Mor - Lila
Nasıl Yazılır: Lila
Nasıl Okunur: Leela
9. Gri - Grau
Nasıl Yazılır: Grau
Nasıl Okunur: Grow
10. Kahverengi - Braun
Nasıl Yazılır: Braun
Nasıl Okunur: Brow-n
11. Pembe - Rosa
Nasıl Yazılır: Rosa
Nasıl Okunur: Ro-za
12. Altın - Gold
Nasıl Yazılır: Gold
Nasıl Okunur: Golt
13. Gümüş - Silber
Nasıl Yazılır: Silber
Nasıl Okunur: Zil-ber