Almanca Sözler ve Türkçe Anlamları - Havalı, Anlamlı Almanca Güzel Sözler ve Atasözleri

Alman Dili ve Edebiyatını zenginleştiren unsurlardan biri olan Almanca sözler, diğer Alman topluluklarının da kültürlerinin bir parçasıdır. Akıllılık, çalışkanlık, azim ve doğruluk ile ilgili söylenen bu atasözlerinin söylenme amacı, bireylerin düzgün bir insan olmalarına katkı sağlamaktır. Her biri çok kıymetli öğütler içeren bu atasözlerinin Türkçe anlamları, havalı Almanca güzel sözler ve atasözleri, oldukça güzel manalar taşır.

Almanca Sözler ve Türkçe Anlamları Nedir?

Orta Avrupa'da yaşam süren tüm Almanlar için değerli olan bazı atasözleri bulunur. Bunlar, günlük yaşam içerisinde sıkça kullanıldıkları gibi bazı edebi eserlerde de yer alır. Kökeni M. Ö. 1000'e uzanan Alman Edebiyatının altın çağı, M. S. 12. yüzyıl ile birlikte doğmuştur. Sözlü edebi ürünler olan Alman destanları ve ağızdan ağıza dolaşan anonim hikayeler, bu dönemde yaygınlaşmaya başlamıştır. Alman atasözleri ve deyimler ise bu tarihlerden çok daha eskiye uzanan ve günümüze kadar ulaşmayı başaran sözlerdir. Tarihsel süreç sonucu çeşitlenen Alman atasözlerinden bazıları arasında şunlar yer alır:

"Übung macht den Meister."

Alışkanlık ustalık doğurur.

"Aus den Augen, aus dem Sinn."

Gözden uzak, gönülden ırak.

"Aller guten Dinge sind drei."

Her şeyin üçüncüsü tamamdır.

"Wer zuletzt lacht, lacht am besten."

Son gülen en güzel güler.

"Wie du mir, so ich dir."

Ne ekersen, onu biçersin.

"Morgenstund hat Gold im Mund."

Sabahın erken saatlerinde işleri halletmek başarı getirir.

"Aller Anfang ist schwer."

Her başlangıç zordur.

"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte."

Bir resim bin kelimeye bedeldir.

"Wer A sagt, muss auch B sagen."

A denildiği zaman B de denmelidir.

"Ohne Fleiß kein Preis."

Çalışmadan kimse başarılı olamaz.

"Lügen haben kurze Beine."

Yalanın kısa ayağı olur.

"Einmal ist keinmal."

Bir kere bir şey yapmak önemli değildir.

"Ehrlich währt am längsten."

Doğru olan her zaman en uzun süre dayanır.

"Jeder ist seines Glückes Schmied."

Herkes kendi kaderini kendisi belirler.

"In der Kürze liegt die Würze."

Özünde yatan anlatım, uzun anlatımdan daha değerlidir.