Almanya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Almanya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Tarihte büyük bir yeri olan, Doğu ve Batı Almanya olarak yıllarca iki blokta yönetilen Almanya, Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Başkenti Berlin olan ve Türk nüfusunun da yoğun olduğu Almanya'nın nerede olduğu, komşuları gibi coğrafi konumu hakkında da araştırmalar sık sık yapılıyor.

Almanya hangi kıtada?

En fazla göç için başvuru yapılan ülkelerden biri olan Almanya'nın tam adı Almanya Federal Cumhuriyeti'dir. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin yer aldığı kıta Orta Avrupa Kıtası'dır. Almanya'nın yüz ölçümü oldukça geniştir. Almanya'nın komşuları arasında Kuzeyde Danimarka, Kuzey ve Baltık Denizi bulunur. Doğuda Çek Cumhuriyeti ve Polonya yer alır. Batıda Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve Belçika bulunur. Güneyde ise İsviçre ve Avusturya yer alır. Almanya'nın komşu ülkeleri de ekonomik ve yaşam koşulları gelişmiş ülkelerdir ve bu ülkeler de Avrupa Birliği üyesidir.

Almanya hangi yarım kürede yer alır?

Almanya Kuzey Yarım Küre'de yer alan bir Avrupa Devletidir. Kuzey Yarım Küre'de yer almasına rağmen Orta Avrupa ülkesi olduğu için mevsim koşulları gene olarak soğuktur. Tam adı Almanya Federal devleti olan Almanya'nın ekonomik ve sosyal yaşam standartları oldukça yüksektir. Bu yüzden farklı ülkelerden de göç talebi çok yüksektir. Almanya'ya en çok göç eden millet Türklerdir. Ülkenin bazı eyaletlerinde kalabalık Türk mahalleleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra seyahat için de yabancı turistler için en çok tercih edilen ülkelerin arasında yer alır.

Almanya Dünya'nın hangi bölgesinde?

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin nüfusu 83 milyondan fazladır. Resmi kayıtlara göre yüz ölçümü 357 bin 21 km'dir. Almanya'nın başkenti Berlin'dir. Kuzey Yarım Küre'de yer alan ve Orta Avrupa Kıtası'nda bulunan Almanya aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinden biridir. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Almanya 83 milyondan fazla nüfusu ile nüfus yoğunluğu olarak ikinci sıradadır. Almanya'da göçmen nüfusu da yoğundur. Türk vatandaşlarının da 1950 yılındaki Berlin göçü ile, Almanya'da Türk nüfusu artmıştır. Günümüzde de bu artış devam etmektedir.

Almanya sanayisi ile güçlenen ekonomisiyle Dünya'nın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerden biri olmayı da başarmıştır. Bu ülke NATO üyesi olmasının yanı sıra Birleşmiş Milletlere de üye bir devlettir. Almanya federal bir devlettir ve toplamda 16 eyalet bulunmaktadır. 16 eyaletten meydana gelen bu federal devlette en bilinen büyük şehirler ise Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln ve Münih'tir. Nüfus yoğunluğu başkent Berlin'de toplanmıştır. Almanya'da kullanılan dil ise Almancadır. Almanya eğitim açısında da gelişmiş bir ülkedir. Dünyanın pek çok ülkesinden öğrenci eğitim almak için Almanya'yı tercih etmektedir.