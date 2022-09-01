Almanya Kısaltması Nedir? Almanya’nın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Almanya Orta Avrupa bölgesinde bulunan ve oldukça geniş topraklara hükmeden büyük bir modern ülkedir. Peki ya Almanya kısaltması nedir? Almanya kelimesi bazen Alamanya şeklinde karıştırılabildiği gibi kısaltması da bu karışıklıktan nasibini alabiliyor. Peki ya Almanya'nın Kısaltması Nasıl Yazılır? Kafaları karıştıran sorulardan bir diğeri de Almanya kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? sorusudur.

Almanya Kısaltması Nedir?

Almanya kısaltması diğer ülkelerin kısaltmalarına göre en çok merak edilen kısaltma türlerinden biridir. Bunun sebebi muhakkak Almanya'da yaşayan büyük Türk nüfusudur. Peki ya Almanya'nın kısaltması nasıl yazılır? Bu konu hakkında bazı yanlış kullanımlar söz konusu ve bu mektup ya da kargo gibi iletimlerde yanlış yazıldığı zaman bir problem unsuru olabilir. İçeriğin devamında Almanya kelimesinin kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? Konusunda da bilgi aktarımında bulunduk.

Almanya gerek büyük ekonomisi gerekse büyük sanayi gücüyle bütün dünyada dikkatleri üzerine toplamayı başaran bir ülke. Bu büyük ülkenin kısaltması yazılırken genelde en sık yapılan yanlış "Al." yazımıdır. Ülkenin ilk iki kelimesi bir araya getirilerek yazılan bu kısaltma yanlış bir kullanımdır. Almn. Kullanımı da yapılan yanlışlardan bir tanesidir.

Almanya'nın Kısaltması Nasıl Yazılır?

Almanya esasen Cermen soyundan gelen bir halk olduğundan dolayı kelime kökü de buradan gelir. Biz Almanya'ya Almanya adını takmış ve oralı olanlara Alman demiş olsak bile orada yaşayanlar ve Dünyanın geri kalanı bu ülkeyi Germany olarak adlandırıyor. Germany kelimesi de Avrupa'nın kadim bir halkı olan Germen/Cermen kavminden gelmektedir.

Almanya kelimesinin kısaltması "Alm." Şeklinde yazılır ve kullanırken sonuna nokta muhakkak konulmalıdır. Yukarıda sayılan yanlışları yapmamak adına kısaltma yaparken bu şekilde doğrusunu kullanmaya özen gösterilmelidir.