Almanya Para Birimi Nedir? Almanya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Avrupa tarihinin köklü ülkelerinden birisi olan Almanya, üretim araçları ve ekonomisi ile oldukça gelişmiş bir ülkedir. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri listesinin ilk 10'unda olan Almanya'nın resmi para birimi ve para değeri sıklıkla merak edilen konulardan birisidir. Başlıca ihracat pazarı otomotiv, makine ve sanayi ürünleri olan Almanya'nın para birimi nedir? Almanya para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Almanya Para Birimi Nedir?

Almanya resmi para birimi olarak 2002 yılına kadar Alman Markı para birimini kullanmaktaydı. Almanya, 1 Ocak 2002 tarihinde Avrupa Merkez Bankası tarafından basılan ve dağıtılan Euro'ya geçiş yaparak resmi para birimini değiştirmiştir.

Günümüzde Almanya'nın kullandığı resmi para olan Euro dünya genelinde ilgi çeken para birimlerinden birisidir. Euro'ya ait 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1, 2 Euro olmak üzere 8 madeni para 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere de 7 banknot para vardır.

Almanya Para Birimi Kaç TL'dir?

Almanya ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan ticari ortaklıklar, ihracat ithalat ilişkisi ve her sezon yapılan turizm seyahatleri vardır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi son yıllarda ortalama 40 milyar doları bulmuş ve rekor kırmıştır.

Bunlara ek olarak Almanya'da yaşayan yaklaşık olarak 3 milyon Türk vatandaşı olması sebebi ile Almanya para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiğini oldukça merak edilen ve araştırılan konulardan birisidir. 1 Euro yaklaşık olarak 15.90 Türk Lirasına tekabül eder.

Almanya Para Birimi Sembolü Nedir?

Kullanımda olan bütün para birimlerinin dünya döviz kurlarında geçerli uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Almanya'nın kullandığı Euro'nun uluslararası para kodu EUR, sembolü ise € şeklindedir.