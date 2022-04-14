Almanya’da Şuan Saat Kaç? Almanya Türkiye Saat Farkı İle Berlin’de Saat Kaç?

Almanya'da şuan saat kaç sorusu sorulduğunda, en merak edilen Almanya şehrinin saati şüphesiz ki Berlin saatidir. Almanya ve Berlin saati Türkiye saatinden 1 saat daha geridedir. 3.5 Milyon Türk'ün yaşadığı Almanya başkentinde, yine, 123 bin 605 Türk yaşamaktadır. Az denemeyecek bir Türk nüfusunun Almanya'daki varlığı sebebiyle, Türkiye'den Almanya'ya çok sayıda ziyaretçi yolculuk yapmaktadır.

Almanya'ya giden insanlar için ise Almanya'da şuan saat kaç sorusu büyük bir önem taşımaktadır. Almanya'ya giden kişiler, Almanya'nın yerel saatlerini bilmez ya da kullanmazsa, bu durum zorluklara yol açacaktır. Dilerseniz, Almanya'da şuan saat kaç? Almanya Türkiye saat farkı ile Berlin'de saat kaç? Cevaplarını haberimizde okuyalım...

Almanya'da Saat Kaç?

10.45 boylam ile 51.17 enleminde yer alan Almanya'nın Dünya üzerindeki yeri Avrupa Kıtası'dır ve Avrupa Kıtası'nın tam göbeğinde yer almaktadır. Almanya ile Türkiye'nin yeryüzündeki konumlarından dolayı aralarında saat farkı oluşmaktadır. Türkiye'de saat 07:00 ise Almanya'da saat 06:00 olacaktır. Türkiye'ye göre daha Batı'da bulunan Almanya Türkiye saatinden 1 saat daha geridedir.

Almanya Türkiye Saat Farkı

Almanya ile Türkiye arasında 1 saat fark vardır. Her ülke arasında olduğu gibi, Almanya Türkiye arasında da meridyen farkı bulunmaktadır ve bu farktan dolayı saatlerde değişiklik görülmektedir. Almanya Türkiye saatinden 1 saat daha geridedir. Türkiye Almanya saatinden 1 saat daha öndedir. Örneğin Almanya'da saat 12:00 iken Türkiye'de saat 13:00 olarak görülür.

Almanya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Dünya üzerinde Türkiye'ye göre daha Batı'da konumlanmış olan Almanya ile Türkiye arasında 1 saatlik fark bulunmaktadır. Almanya Türkiye'ye göre 1 saat daha geriden gitmektedir. Ayrıca Almanya ve Türkiye kış saatlerine geçtiğinde, iki ülke arasındaki saat farkı 2 saate yükselmektedir fakat bilinmesi gereken saat farkı, 1 saatlik bir zaman farkıdır.