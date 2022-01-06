Aloe Vera Jeli Faydaları: Aloe Vera Jeli Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Aloe vera bitkisinden elde edilen aloe vera jelinin kullanım alanları araştırıldığında birçok cilt çeşidinde tedavi edici özelliği olduğu araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Kurumuş pul pul olan ciltleri onarmada, cilt yaralarını iyileştirmede halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker tedavisinde etkin olarak kullanıldığı, kırışıklıklara iyi geldiği ve akne tedavilerinde de kullanıldığı görülmüştür. A, C, E vitaminleri içeren aloe vera bitkisi, folik asit, konin ve salisilik asit gibi 75'den fazla enzim ve mineral içerir.

Aloe Vera Jeli Ne İşe Yarar?

Aloe vera bitkisinden elde edilen aloe vera jeli, günümüzde deri ve saç gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde yaygınca kullanılmaktadır. Aloe vera jeli içerdiği mineral ve enzimler dolayısı ile vücudun onarılmasına yardımcı olan şifalı bir bitkiden elde edilen maddedir.

Aloe vera jelinin faydalarını incelediğimizde, içerdiği kalsiyum dolayısı ile kemik gelişimine yardımcı olduğu, selenyum sayesinde kalp rahatsızlıklarının tedavisinde ve kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu, krom sayesinde kan şekerinin seviyesinin düzenlenmesini sağladığı, manganez sayesinde vücutta protein sentezlenmesine yardımcı olduğu, potasyum sayesinde vücudun elektrolit dengesine yardımcı olduğu birçok uzman tarafından belirtilmiştir.

Aloe Vera Jeli Nasıl Kullanılır?

Aloe vera jeli günümüzde özellikle deri rahatsızlıklarının tedavisinde ve saç bakımında kullanılmaktadır. Aloe vera jelinin cilde faydaları arasında içerdiği bakır minerali sayesinde dokunun iyileşmesine ve yenilenmesine yardımcı olduğu uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Aloe vera jeli, aloe vera bitkisi kesilerek bitkinin yaprakları arasından elde edilir.

Elde edilen aloe vera jeli direk uygulandığında cilt maskesi veya saç maskesi olarak kullanılabilir. Ayrıca kozmetik sektöründe kullanılan ilaç, krem veya tüm temizleyici ve yenileyici ürünlerin yapımında kullanılabilir.

Aloe Vera Jeli Yüze Nasıl Uygulanır?

Aloe vera jeli sağladığı yararlar sayesinde cilt bakımında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edilen aloe vera jeli yüze kalın bir tabaka halinde sürülerek cilt temizliği ve yenilenmesi için maske olarak kullanılabilir. Cilde uygulandıktan sonra yarım saat bekleyerek ılık suyla durulanması uzmanlar tarafından önerilir. Ayrıca aloe vera jeli gece maskesi olarak da kullanılır.

Gece maskesi olarak uygulandığında ise cilt bakım rutinin son adımı olarak uygulanır. İnce bir tabaka halinde cilde uygulanıp temizlemeden o şekilde bırakılır. Ertesi gün cildin onarıldığı, akne ve siyah noktalardan arındığı gözlemlenmiştir. Hassas ciltler için aloe vera jeli yatıştırıcı özellik göstermektedir.

Aloe Vera Jeli Saça Nasıl Uygulanır?

Aloe vera jeli kurumuş ve yıpranmış saçların onarılmasında da maske olarak kullanılır. Aloe vera jelini hali hazırda kullandığınız saç maskeleri ile veya serumları ile de karıştırarak kullanabilirsiniz. Ayrıca aloe vera jelinden kendi maskenizi yaparak saça uygulayabilirsiniz. Öncelikle aloe vera bitkisi dikenli kısımlarından ayrılıp bir kavanozda doğal zeytinyağı ile karıştırılmalı ve tahta kaşık yardımı ile ezilmelidir. İçerisine biraz karanfil ekledikten sonra bu karışım bu karışımı bir ay güneşte bekletilmelidir.

Daha pratik bir şekilde yapılmak istenirse benmari usulü sıcak suyun içinde ocakta kırk beş dakika kısık ateşte kaynatılmalıdır. Daha sonra kapağı açık bir şekilde soğumaya bırakılmalıdır. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla aloe vera yağını tanelerinden ayırabilirsiniz. Elde edilen yağ saça uygulandığında içerdiği mineral ve enzimler sayesinde saçın onarılmasına ve güçlenmesine, varsa saç derisi dökülmesine ve kaşıntısına önemli bir ölçüde yarar sağlar.