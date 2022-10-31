Alparslan Nasıl Öldü? Sultan Alparslan Neden, Kaç Yaşında ve Nerede Öldü, Mezarı Nerede?

Alparslan nasıl öldü ve kaç yaşında öldüğünün cevabına, hançerlenerek 43 yaşında öldürüldüğü söylenebilir. Tarihte adını sık sık duyduğumuz Sultan Alparslan birçok fetih yapmıştır. Özellikle birçok kişi tarafından Alparslan sultan, Büyük Selçuklu Devletinin hükümdarı olarak tanınmaktadır. Sultanın ölüm konusu, başarısı kadar merak duyulan bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle Sultan Alparslan nasıl öldü ve nerede öldü hakkında bilgilere yer verilmiştir. Ayrıyeten mezarı nerede olduğu yönünde Türkmenistan olarak bilinmektedir.

Alparslan Nasıl Öldü?

Sultan Alparslan Büyük Selçuklu Devletinin hükümdarıdır. Kendisi ikinci sultadır. Ayrıca Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten komutan ve hükümdardır. Sultan Alparslan özellikle 1071 yılında Romen Diyojen ile yapmış olduğu Malazgirt Savaşı ile tanınmaktadır. Sultan Alparslan batı tarafında birçok sefer düzenleyen ve fetih yapan hükümdardır. Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları için Selçuklu Devleti sığınacak bir yer olmuştur.

Selçuklu Devleti bu Türk topluluklarını Anadolu'ya yerleştirdi. Anadolu normalde Hristiyan hakimindeydi ama Türkler Anadolu'ya yerleşince iskân politikası uygulandı. Dolayısıyla Anadolu daha rahat ele geçirilebildi. Gürcistan ve Doğu Anadolu Bölgesinde birçok fetih yapılmıştır.Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200 bin kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti.

Sultan Alparslan Neden, Kaç Yaşında ve Nerede Öldü, Mezarı Nerede?

Sultan Alparslan tarihte ismi duyulan bir hükümdardır. Genellikle adı Büyük Selçuklu Devletinin ikinci hükümdarı ve Malazgirt Savaşını kazanan komutan ve hükümdar olarak bilinmektedir. Alparslan gözü kara, yiğit, cesur ve birçok fetih yapmış bir sultandır. Onun tarihte yer ettiği başarıları şu an merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Aynı şekilde neden, kaç yaşında ve nerede öldüğü de bilinmek istenen konular arasındadır.

Sultan Alparslan Karahanlıların Büyük Selçuklu Devletine yapmış olduğu saldırıyı önlemek için 1072 yılının Eylül ayında Türkmenistan'a sefere çıkmıştır. O sırada Barzam kalesini ele geçirmiştir. Yusuf Harizmi yani kale komutanı küçük bir hançerle Sultan Alparslan'ı yaralamıştır. Sultan Alparslan bilinene göre 4 gün boyunca yarasına tedavi uygulanmış fakat hayatını kaybetmiştir. Sultan Alparslan'ın hayatını kaybettiğinde 43 yaşında olduğu bilinmektedir. Sultan Alparslan'ın mezarı ise Türkmenistan'ın Mevr şehrinde olduğu bilinmektedir. Fakat tam olarak Mevr şehrinin neresinde olduğu bilinmemektedir.