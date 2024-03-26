Alper Gezeravcı Kırıkkale Bilim Merkezi Geleceğin Astronotları ile buluştu

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirerek çeşitli deneyler yapan Alper Gezeravcı, görevini tamamlayıp dünyaya döndükten sonra gençlik söyleşileri kapsamında deneyimlerini paylaşıyor. Bu kapsamda Kırıkkale'de gençlik buluşmaları gerçekleştiren Alper Gezeravcı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezinin atölye çalışmalarına katılan Alper Gezeravcı'ya Kırıkkaleli çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi.

"BEN SİZLERLE GURUR DUYUYORUM"

Uzay görevini tamamlamanın gururunu yaşadığını ifade eden Gezeravcı, Kırıkkaleli bilim meraklısı çocuklara hayallerinin peşini bırakmamaları tavsiyesinde bulundu. Çok kısıtlı imkanlarda çocukluğunu tamamladığını anlatan Gezeravcı, Kırıkkale Belediyesinin şehrin çocuklarına tanıdığı imkana yakından şahit olduğunu buranın imkanlarından faydalanmalarını istedi. Gezeravcı'yı heyecanla karşılayan Kırıkkaleli çocuklar bir birinden farklı sorular sordu.

"KIRIKKALE BİLİM MERKEZİ HARİKA BİR MERKEZ"

Gezeravcı, Kırıkkale Bilim Merkezi'yle ilgili övgü dolu sözlerle sarf etti. Gezeravcı, "Kırıkkale Bilim Merkezi çocukların bilimle ilgili her türlü merak ettiklerini cevaplayacak bütün araştırma imkanlarını bünyesinde barındıran harika bir merkez olmuş. Kurulmasında ve yaşatılmasında büyük emek sahibi olan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya bilim meraklısı çocuklarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.