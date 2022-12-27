Alper Tunga Kimdir? Alp Er Tunga Hangi Devletin Hükümdarı, Türk Mü, Ne Zaman Yaşadı?

Türkçe kaynaklarda Alp Er Tonga ve Tonga Alp Er olarak da geçen Alp Er Tunga pek çok kişinin merak konusu olmuştur. Alp Er Tunga nasıl öldü sorusu özellikle "Alp Er Tunga öldü mü? Issız acun kaldı mı?" dizeleriyle öne çıkıyor. Yazımızın devamında Alp Er Tunga kimdir ve Alp Er Tunga hangi devletin hükümdarı sorularının yanıtını bulabilirsiniz. Bu yanıtlar sayesinde Alp Er Tunga Türk mü sorusunun cevabını da bulmuş olacaksınız. Eğer siz de Alp Er Tunga ne zaman yaşadı veya Alp Er Tunga mezarı bulundu mu gibi sorulara yanıt arıyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Alp Er Tunga Kimdir?

Alp Er Tunga efsanevi bir Türk hakanı olarak biliniyor. Yiğit, kahraman Alp; erkek adam Er; babür anlamında ise Tonga isimleri kullanılmıştır. Alp Er Tunga aynı zamanda Saka Hanı olarak da biliniyor.

Alp Er Tunga Hangi Devletin Hükümdarıdır?

Divanı Lügatit Türk'te geçen Alp Er Tunga, İskit – Saka İmparatorluğu'nun bilinen tek hükümdarıdır. O dönemlerde Türklere ait yazılı kaynaklar bulunamasa da destanlardan bilgi alınabilmekte. İlerleyen dönemlerde ise Orhun Kitabeleri, Divanı Lügatit Türk gibi eserlerden Alp Er Tunga'ya dair bilgilere ulaşılmıştır.

Yaşamıyla ilgili çeşitli efsaneler bulunan Alp Er Tunga'nın Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği söyleniyor. Divanı Lügatit Türk, Kutadgu Bilig ve İran destanı Şehname'de de geçen Efrasiyab ile aynı kişi olduğu da düşünülüyor.

Alp Er Tunga Nasıl Ölmüştür?

Şehname'ye göre İran – Turan Savaşları esnasında Zaloğlu Rüstem ile giriştiği mücadele esnasında pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Öldürülmesi ile ilgili Alp Er Tunga Sagusu da bulunuyor.

Alp Er Tunga'nın Mezarı Bulundu Mu?

Dr. Necati Demir; Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu söylemiştir. Dr. Necati Demir'e göre Alp Er Tunga'nın mezarı, Özbekistan'ın Buhara şehrinde bulunuyor.