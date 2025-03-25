Alt Geçit Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Altgeçit Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Alt geçit, kara yolu, demir yolu veya yaya yollarının kesiştiği noktalarda, trafik akışını düzenlemek ve güvenliği artırmak amacıyla yapılan, bir yolun diğerinin altından geçmesini sağlayan yapı türüdür. Alt geçitler genellikle şehir içi trafiği rahatlatmak, yayaların güvenli geçişini sağlamak ve trafiğin kesintisiz akmasını temin etmek için inşa edilir. Bu yapının yazım şeklide yapının kendisi kadar önem arz eder. Bu nedenle alt geçit nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi konular merak edilir.

Alt Geçit Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "alt geçit" kelimesi ayrı yazılmalıdır. "Alt" kelimesi bir konum belirttiği için bağımsız bir anlam taşır ve "geçit" kelimesiyle bitişik yazılması yanlış olur. Doğru kullanım şu şekildedir:

Doğru: alt geçit

alt geçit Yanlış: altgeçit

TDK'ye Göre Altgeçit Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "alt geçit" kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazım yanlıştır ve dil kurallarına aykırıdır. Dilimizi doğru kullanmak ve yazım hatalarından kaçınmak için TDK'nin belirlediği kurallara dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, "alt geçit" kelimesini daima ayrı yazmalıyız.