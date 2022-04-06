Alt Küme Nedir, Nasıl Bulunur? Öz Alt Küme Ve Özellikleri Nedir?

Kümeler deyince akıllara, ilkokul sıralarından itibaren neredeyse bütün öğrencilerin öğrendiği matematik dersinde ki kümeler dersi gelir. Kümeler konusunda işlenen ve sınavlarda öğrencilerin tabi tutulduğu alt konulardan olan alt küme, öz alt küme konularının da sınavlarda ve derslerde başarılı olmak adına mutlaka öğrenilmesi gerekir. Alt küme ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Alt Küme Ve Özellikleri Nedir?

Matematikte farklı nesnelerin (elemanların) bir araya gelerek oluşturduğu gruba küme denir. Kümelerden birisinin elemanları diğer bir kümenin de elemanları içinde de yer alıyorsa ilk küme diğerinin alt kümesi olmuş olur. Bunu örnekle açıklayalım;

A kümesi: ( 1,3,5,7,9 )

B kümesi: ( 1,3,5,6,7,8,9 )

Örnekte gözüktüğü üzere, A kümesinin elemanları aynı zamanda B kümesinin de birer elemanıdır. Bu durumda A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Alt küme özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz;

Boş küme her kümenin alt kümesidir.

Her küme kendisinin alt kümesidir.

A⊂B ve B⊂A durumunda A ve B eşit kümelerdir.

Öz Alt Küme Nedir, Nasıl Bulunur?

Öz alt küme, bir kümenin kendisi dışında sahip olduğu bütün alt kümelerin genel adıdır. Öz alt kümenin bulunabilmesi için var olan formül çok iyi öğrenilmelidir, bu formül 2n-1 formülüdür.