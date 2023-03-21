Alt Üst Nasıl Yazılır? TDK Altüst Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede kullanılan birçok birleşik kelime vardır. Birleşik kelimelerin çoğunluğu birleşik yazılırken bir kısmı da ayrı yazılır. Alt üst nasıl yazılır, sorusu birleşik kelimelerin ayrıda yazılabileceğini akıllara getirir. Fakat altüst kelimesinin bitişik yazılan bir birleşik kelime olduğunu öğreniriz. TDK altüst doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı, dediğimizde kafa karıştıran bu yazım şekillerinden altüst kelimesinin "altüst" şeklinde yazıldığını görürüz.

Alt Üst Nasıl Yazılır?

Altüst, altı üstüne, üstü altına gelecek biçimde değişmiş, çok karışık ve dağınık, karmakarışık, alt yüzü üst yüzüne getirilmek anlamında kullanılır. Yazım yanlışlarının başlarında gelen bu kelimenin yazılışı TDK'ye göre bitişik yazılır. Altüst kelimesinin doğru ve yanlış kullanımı şu şekildedir:

Alt üst (Yanlış kullanım)

Altüst (Doğru kullanım)

TDK Altüst Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Bu kelime genellikle "alt üst" şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı "altüst" şeklinde olmalıdır. Cümle içinde örnekleri şu şekilde verebiliriz: