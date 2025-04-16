Alt Yazı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Altyazı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Görsel anlatının metinle desteklendiği bu tür teknik unsurlar zamanla gündelik dile karışmış ve herkesin aşina olduğu kelimelere dönüşmüştür. Ancak bu yaygınlık, beraberinde bazı yazım sorunlarını da getirmiştir. Ekranda gördüğümüz, duyduğumuzu yazıya dönüştüren kelimeler, konuşma kadar hızlı olsa da yazım açısından aynı rahatlıkla biçimlenmez. Altyazı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular kelimenin yazımı hakkında oluşan kafa karışıklığında sorulabilecek sorulardandır.

Alt Yazı Nasıl Yazılır?

Yazım açısından "alt yazı" ifadesi iki ayrı kelimeden oluşur ve bu nedenle ayrı yazılır. "Alt", burada konumsal bir belirteçtir ve "yazı" kelimesini nitelemektedir. Bu iki sözcük, bir araya geldiklerinde anlamlarını yitirmeden bir tamlama oluşturur. Yani biri diğerinin önüne gelerek bir anlam birlikteliği kurar, fakat yepyeni bir kavrama dönüşmezler.

TDK'ye Göre Altyazı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi kılavuzuna göre bu kelime grubu ayrı yazılmalıdır. "Alt yazı" ifadesinde yer alan her iki kelime de kendi başına birer anlam taşır. TDK, kelimeler arasında anlam kaynaşması yoksa, yani bir deyim ya da yeni bir kelime oluşmuyorsa, bu tür yapıların ayrı yazılmasını kural olarak belirler.