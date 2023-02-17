Alt Zıt Anlamlısı Nedir? Alt Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Alt kelimesi zıt anlamlısı ile birlikte kullanılan bir sözcük olup, ikilemelerde hatta deyimlerde de yer almaktadır. Bu nedenle alt kelimesi dilimizde önemli bir yere sahiptir. Alt kelimesinin anlamı, zıt anlamı ve daha fazla bilgiye ulaşmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Alt Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dilimizde isim olarak kullanılan alt kelimesi, bir nesnenin yere bakan tarafı, aşağı ya da taban anlamına gelmektedir. Genellikle bir nesne için kullanılan sözcük, cümle içerisinde farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.

Alt Kelimesinin Zıt Anlamı Nedir?

Alt kelimesi zıt anlamı kolay bulunabilecek olan kelimeler arasında yer almaktadır. Zıt olan üst olan bu kelime tek bir şeyi anlatsa da kimi zaman ikileme şeklinde de kullanılmaktadır. Yukarı anlamı da alt kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri arasında yer almaktadır. Yukarı kelimesi de ad olarak kullanılmaktadır.

Alt Kelimesinin Benzer Anlamlı Sözcükleri Nelerdir?

Alt kelimesinin anlamı ile aynı olan bir başka sözcük ise ast kelimesidir. Alt kelimesinin eş anlamlısı olan bu kelime zıt anlamlısı ile de ikilime şeklinde kullanılmaktadır. Cümle kullanımlarına bağlı olarak anlam bakımından farklılık gösterebilmektedir.