Altamira Mağarası Nerede? Altamira Mağarası Hangi Ülkede, Kaç Yıllık?

Dünyada birçok doğal oluşum bulunur. Bu oluşumlar içerisinde özellikle mağaralar özel lokasyonlardır. Turizme açık olan bazı mağaralar tarih öncesi dönemlere ışık tutan özellikleri ile öne çıkar. Bunlardan birisi de Altamira Mağarası'dır. Burası tarih öncesi dönemlere ışık tutan duvar resimleri ile bilinir. Altamira Mağarası nerede, hangi ülkede ve kaç yıllık sorularının yanıtları tarih severlerin ilgi gösterdiği konulardandır.

Altamira Mağarası Nerede?

Altamira Mağarası, İspanya'nın kuzeyinde yer alıyor. Santillana del Mar'da bulunan Paleolitik bir mağara olarak bilinmektedir. Mağara binlerce yıl yaşam alanı olarak kullanılmış. Hem günlük yaşam kalıntıları hem de çeşitli mağara sanatlarının bulunduğu lokasyonlardan biridir. Burası tarih öncesi nüfusun yaşam şekline ışık tutan önemli tarihi alanlardandır. 1985 senesinde UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilmiştir.

Altamira Mağarası Kaç Yıllık?

Altamira Mağarası, MÖ 35.000 ile MÖ 11.000 yıl öncesine tarihlenmektedir. Avrupa'da Paleolitik mağara sanatının öncülüğünü yapan mağara 18 mağara topluluğundan meydana gelmiştir. Mağaranın keşfi ise ilk defa 1879 yılında yapılmıştır.

Mağaranın girişe yakın tavanlarında canlı renkli hayvan figürleri geniş yer kaplar. Bu figürler arasında bizon figürlerine daha çok rastlanır. Çizimlerin amacı ise yapılması düşünülen bir sonraki avın daha bol ve bereketli geçmesi olduğu üzerinde durulur. Bir nevi av totemi ya da büyüsü de denilebilir. Son derece gerçekçi ve canlı betimlemelerdir. Bu da çizimleri yapan kişilerin hayvanları yakından tanıyan kişiler olduğunu ortaya koyar.