Altar Ne Demek? Altar Masası Nedir, Ne İşe Yarar ve Tarihte Nasıl Kullanıldı?

Altar ne demek sorusunu soranlar için altar kelimesinin birden çok manası vardır. Altar sözcüğü Türkçe 'de genel olarak kurban kesilen yüksek yer manasına gelmektedir. Altar masası nedir denildiğinde ise bu yerlerde bulunan genellikle masaya benzeyen yapılardır diyebiliriz. Diğer taraftan kurban taşı, heykel ve resim manalarını da içermektedir. Bu yazımızda altar kimler için yapılır ve son dönemde merak konusu olan altar kelimesinin kökeni nedir sizler için araştırdık.

Altar Ne Demek?

Altar, sunak anlamına da gelir. Adak adanan ve bazen de kurban verilen dini yapılardır. Antik dönem dinlerinde yaygın olan altarlar, Musevilik ve Hristiyanlık inanışında da dikkat çeken bir paya sahiptir. Altarlar, mimari bakımdan da önemli ve dikkat çeken yapılardır. Örnek olarak ülkemizde Bergama'da yer alan Zeus Altarı verilebilir.

Altar Masası Nedir?

Altarlar, özellikle Antik Roma döneminde tanrılarına sunu yapmak sebebiyle, üstünde adaklar kesilen, adakların kanlarının akması için bir deliği bulunan taştan veya mermerden yapılmış yapılardır. Bu masaya benzer yapılar sıklıkla tapınakların çevresinde, agoralarda veya evlerde olurdu. Masayı andıran bu yapılar, yuvarlak veya dikdörtgen şeklinde olabilirdi.

Altar Kelimesinin Kökeni Nedir?



Latince kökenli olan altar kelimesi altus "yüksek" kelimesinden türemiştir.

Altar Kimler İçin Yapılır?



Merak edilen bir diğer konu ise altarların kimler için yapıldığıdır. Altarlar antik dinlerde dahil olmak üzeri birçok dinde kullanılmıştır. İnandıkları tanrılarına hediye olarak kurban vermek ve adak adamak için yapılmışlardır.