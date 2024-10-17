Altay Dağları Nerede? Altay Dağları Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre?

Dağlar, doğa ve ekosistem açısından büyük öneme sahiptir. İklim ve bitki örtüsü, dağın yüksekliğine göre değişir. Genellikle 500 metreden yüksek olan yükseltiler "dağ" olarak adlandırılır, daha düşük olanlar ise tepe olarak kabul edilir. Altay Dağları nerede, hangi ülkede, yüksekliği kaç metre gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise Altay Dağları, Orta Asya'nın önemli bir coğrafi özelliğidir ve dört farklı ülkenin topraklarında yer alır. Yüksek zirveleri, zengin doğası ve kültürel önemiyle dikkat çeker.

Altay Dağları Nerede?

Altay Dağları, Orta Asya'da, Rusya, Çin, Kazakistan ve Moğolistan sınırlarının kesiştiği noktada yer alan geniş bir dağ silsilesidir. Yani tek bir ülkede değil, dört farklı ülkenin topraklarında uzanır.

En Yüksek Noktaları:

Altay Dağları oldukça yüksek ve engebeli bir yapıya sahiptir. En yüksek noktaları arasında şunlar yer alır:

Beluha Dağı: 4.506 metre ile Altay Dağları'nın en yüksek zirvesi olarak bilinir. Rusya'da, Altay Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır.

Tavan Bogd Uul: 4.374 metre yüksekliğiyle ikinci sırada yer alır ve Moğolistan'da bulunur.

Altay Dağları Hangi Ülkede, Yüksekliği Kaç Metre?

Altay Dağları Genel Özellikleri: