Alternatifler yaratabileceğiniz bölümler seçin

27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri için geri sayım başladı. Tercihin en önemli kriteri mezun olduğunuzda ne yapmak istediğiniz. "Hangi amaçla hayata atılmak istiyorsunuz?" Meslek, program ya da bölüm tercihin en kritik sorusu bu. İstediğiniz bir alana yönelmek için hangi bölümleri tercih etmelisiniz? Bu konuya çok geniş bir pencereden bakmak gerekiyor. Çünkü popüler alanlara yalnızca popüler bölümlerden gidilmiyor. Alternatif üretmek istiyorsanız, bölümleri iyi anlayıp, hangi iş yapma motivasyonu ile hangi bölümlere gidebileceğinizi iyi araştırmalısınız. Eğitim ve Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren "Örneğin, amacın insanlara yardım etmekse, doktor olarak da, hemşire olarak da, öğretmen olarak, hatta kariyer danışmanı bile olarak bunu yapabilirsiniz" dedi. Özeren alternatifler üretebileceğiniz alanları SABAH TERCİH EKİ için şöyle sıraladı:Üretmeyi, ortaya somut, elle tutulur ya da gözle görülür bir ürün çıkarmayı seviyor ve yapabiliyorsan, makine mühendisi mi ya da gıda mühendisi mi olduğunun pek bir önemi yok. Hatta mesela kimya dersini seviyorsan ve kimya ile üretim isteğini birleştirdiğinde onlarca alanda üretim yapabilirsin.Tasarım gözün var ve tasarım yapmayı seviyorsan gastronomi okuduğunda da, animasyon okuduğunda da bunu yapabilirsin. Endüstriyel tasarım okuduğunda da yapacağın işin tasarım ve somut bir ürün ortaya koymak olduğunu unutma.Organize etmeyi, sistem kurmayı seviyorsan, endüstri mühendisliğinden de, iktisattan da, işletmeden de, lojistik'ten de mezun olduğunda yapacağın iş benzer olacak.Veri analizi seviyorsan, endüstri de okuyabilirsin, yönetim bilişim sistemleri de. İstatistik de, matematik de, iktisat da bu alanın birer alternatifleridir.Haksızlığa dayanamamak elbette her insanın sahip olması gereken bir özellik. Ama bu özelliğini meslek olarak icra etmek isteyenler de olabilir. Adalet sağlamak için ille de hukuk okumak zorunda değilsin. Hele "Ağzım laf yapıyor" diye seçeceğin bölüm mutlaka hukuk değildir. İşletme ya da halkla ilişkiler, iletişim hatta turizm de tercih edebilirsin.Arkadaşlarının dert ortağısın, insanların sorunlarını dinlemeyi seviyor ve onlara yardım etmek istiyorsan psikoloji okuyacaksınız diye de bir kural yok. Terapist olan psikolog oranı yüzde 20 civarında.