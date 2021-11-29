Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Altimetre ne demek? TDK sözlüğe göre altimetre kelimesinin anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:27 Son Güncelleme: 29.11.2021 08:27

Altimetre ne demek? TDK sözlüğe göre altimetre kelimesinin anlamı nedir?

Altimetre ne demek? TDK sözlüğe göre altimetre kelimesinin anlamı nedir?

Altimetre, dijital ve analog olarak iki adet temel ayrıma sahiptir. Altimetreler atmosferdeki basınçta meydana gelen değişiklikleri anlayabilmek için kullanılan ve özünde barometre ile de aynı işlevi gören aletlerdir. Altimetre birden çok iş için kullanılabilen ve buna göre çeşit çeşit kullanım amacına göre üretilen bir alettir. Son zamanlarda Dijital olanı daha yaygındır. Bu yaygınlıktan dolayı da altimetreyi duyan kişiler altimetre ne demek? Diye düşünmektedirler. Peki TDK sözlüğe göre altimetre kelimesinin anlamı nedir?

Altimetrelerin birden çok işlevinin olduğundan bahsettik. Altimetre gerek arama ve kurtarma gibi insan hayatını kurtarmaya yarayan meslek gruplarında kullanılmaktadır, gerekse tırmanışçılar ve yürüyüşçüler için yüksekliği hesaplamak için kullanılmaktadır. Altimetreler çeşitli meslek, hobi ve spor grupları tarafından çeşitli işler için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle altimetrelerin üretimi de farklı amaçlara hizmet edecek şekilde çeşit çeşit olmaktadır.

Altimetre Ne Demek?

Altimetrenin kullanım amaçlarını ve çeşitlerini giriş bölümünde genel hatları ile anlattık. Peki bu derece önemli ve ihtiyaç duyulan cihazlar olarak altimetrenin anlamı nedir? Altimetre, statik basınç vasıtası ile çalışan bir tip cihaz olarak optik, barometrik ve radyo altimetre olarak üçe ayrılmaktadır. Altimetre, Türkçeleştirmek istediğimiz zaman "yükseklikölçer" olarak dilimizde kullanılmaktadır. Kökeni Fransızcadan gelen bu kelime yüksekliği, basıncı ve basınçtan yola çıkarak havanın durumunu da anlamak için kullanılan çok işlevsel bir cihazdır.

Altimetre TDK Sözlük Anlamı

Altimetre'nin Türk Dil Kurumu'nda Türkçe karşılığı "yükseklikölçer" olarak belirtilmektedir. Altimetre, Fransızca bir kelimedir ve genel olarak günlük hayatta da aynen yazıldığı gibi okunarak kullanılmaktadır. Genel olarak altimetreden "yükseklikölçer" diyerek toplumumuzda da çok fazla bahsedilmez. Fakat yine de Türkçesini bilmek kesinlikle önemlidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Altimetre ne demek? TDK sözlüğe göre altimetre kelimesinin anlamı nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA