Altimetre ne demek? TDK sözlüğe göre altimetre kelimesinin anlamı nedir?

Altimetrelerin birden çok işlevinin olduğundan bahsettik. Altimetre gerek arama ve kurtarma gibi insan hayatını kurtarmaya yarayan meslek gruplarında kullanılmaktadır, gerekse tırmanışçılar ve yürüyüşçüler için yüksekliği hesaplamak için kullanılmaktadır. Altimetreler çeşitli meslek, hobi ve spor grupları tarafından çeşitli işler için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle altimetrelerin üretimi de farklı amaçlara hizmet edecek şekilde çeşit çeşit olmaktadır.

Altimetre Ne Demek?



Altimetrenin kullanım amaçlarını ve çeşitlerini giriş bölümünde genel hatları ile anlattık. Peki bu derece önemli ve ihtiyaç duyulan cihazlar olarak altimetrenin anlamı nedir? Altimetre, statik basınç vasıtası ile çalışan bir tip cihaz olarak optik, barometrik ve radyo altimetre olarak üçe ayrılmaktadır. Altimetre, Türkçeleştirmek istediğimiz zaman "yükseklikölçer" olarak dilimizde kullanılmaktadır. Kökeni Fransızcadan gelen bu kelime yüksekliği, basıncı ve basınçtan yola çıkarak havanın durumunu da anlamak için kullanılan çok işlevsel bir cihazdır.

Altimetre TDK Sözlük Anlamı



Altimetre'nin Türk Dil Kurumu'nda Türkçe karşılığı "yükseklikölçer" olarak belirtilmektedir. Altimetre, Fransızca bir kelimedir ve genel olarak günlük hayatta da aynen yazıldığı gibi okunarak kullanılmaktadır. Genel olarak altimetreden "yükseklikölçer" diyerek toplumumuzda da çok fazla bahsedilmez. Fakat yine de Türkçesini bilmek kesinlikle önemlidir.