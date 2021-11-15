Altimetre Neyi Ölçer? Altimetre Nedir, Ne İşe Yarar?

Çoğu insanın ismini duyduğu ama ne işe yaradığını bilmediği aletlerden olan altimetre genellikle hava araçlarında kullanılan bir alet olarak karşımıza çıkar. Bu alet statik basınç yardımı ile yükseklik ölçmeye yaramaktadır. Aletin üzerinde bulunan deliklerden aldığı hava ile statik basınca göre bu alet yüksekliği ölçmektedir.

Altimetre Nedir?

Altimetre ilk olarak 1928 yılında icat edilen bir alettir. Bu alet geçmişten günümüze kadar pek çok değişikliğe uğramış olsa da hala çalışma mantığı ve ölçtüğü değer aynıdır. Altimetre statik basınç ile çalışan bir cihazdır. Bu cihaz üzerinde bulunan statik basınç deliklerinden almış olduğu havayı hava basıncına göre hesaplar ve bunun üzerinden yüksekliğin ölçülmesini sağlar. Altimetre yükseklik ölçmek için kullanılmaktadır. Yüksekliği ölçmüş olduğu birim ise "feet" olarak karşımıza çıkar. Günümüzde 3 çeşit altimetre bulunmaktadır bu altimetrelerden birincisi "Optik Altimetreler" , ikincisi "Barometrik Altimetreler" ve son olarak üçüncüsü de "Radyo Altimetreler" olarak karşımıza çıkar.

Altimetre Neyi Ölçer?

Altimetre günlük hayatta bazı meslek gruplarının özellikle ilgilendiği ancak pek çok insanın da ismini duymuş olduğu aletler arasında yer almaktadır. Altimetre günümüzde pek çok insan tarafından merak edilmektedir. Bu aletin neyi ölçtüğü de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Altimetrenin ölçtüğü birim karşımıza yükseklik olarak çıkmaktadır. Altimetre yüksekliği ise hava basıncından yardım alarak ölçmektedir. Üzerinde bulunan hava deliklerinden hava basıncını alır ve bu hava basıncını ölçer bu sayede de altimetre yüksekliği bulur. Altimetre yüksekliği "feet" cinsiden ölçmektedir. Daha sonra ise gerekli çevirmeler yapılabilmektedir. ( 1 ft. 0.30 m, 2 ft 0.61 m şeklinde )

Altimetre Ne İşe Yarar?

Altimetre, deniz seviyesine göre yüksekliği feet cinsinden hesaplayan bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır. Altimetre doğru bir şekilde ayarlandığı taktirde göstermiş olduğu irtifa standart olan atmosfer basıncısına eşdeğerdir. Bu alet statik basınç ile çalışır ve günümüzde bazı meslek grupları için hayati önem taşır. Altimetreler yükseklik ölçmesi sebebi ile günümüzde; planör, uçak, drone gibi hava araçlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle bu hava araçlarının kullanıldığı zaman görüşte bir bulanıklık ya da bir sis hali mevcut ise altimetreler sayesinde uçuşa devam edilebilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak dağcılık ile uğraşan kişiler ya da paraşüt ile ilgilenen kişiler de altimetreleri kullanabilmektedir.

Altimetre Basınç Ölçer Mi?

Altimetre aletinin asıl amacı yükseklik hesaplamaktır. Ancak altimetre aleti bu yüksekliği hesaplar iken statik basınçtan yardım almaktadır. Altimetrenin çalışma prensibi üzerinde yer alan deliklerden almış olduğu havanın statik basıncını hesaplamak buna göre de yüksekliği hesaplamaktır. Altimetre aleti basıncı ölçmek için tasarlanan bir alet değildir. Ancak statik basınçtan yararlanarak yüksekliği ölçmekte kullanılan bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Altimetre Nerelerde Kullanılır?

Altimetrenin günümüzde kullanıldığı pek çok meslek ve meslek grubu bulunmaktadır. Altimetre yükseklik ölçen bir alet olması sebebi ile genellikle deniz seviyesinden yukarıda çalışan meslek gruplarında kullanılmaktadır. Altimetrelerin kullanıldığı yerlerden bir kaçı ise şu şekildedir: Uçaklarda, planörlerde ve dronlarda; görüşün engellendiği durumlarda yerden yüksekliği hesaplamak. Bunlara ek olarak dağcılık ile uğraşan kişiler paraşüt ile atlama yapacakları zaman altimetre aletinden yardım almaktadır.