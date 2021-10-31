Türkçede bulunan pek çok kelime kişiler tarafından farklı şekillerde kullanılabilir. Bu kelimelerin eş anlamlı kullanımları da bireylerin cümlelerini daha farklı ve etkili bir şekilde kurmalarına yardımcı olur. Eş anlamlı kelimelerin bilinmesi kişilerin kelime haznesini zenginleştirerek toplum içerisinde kendini ifade ediş şeklini de olumlu bir şekilde etkiler. Bu kelimelerden biri altındır. Bir maden olan altın aynı zamanda kişileri tanımlamada sıfat olarak da kullanılabilir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Altın eş anlamlısı nedir? Altın kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili örnek cümleleri bulabilirsiniz.

ALTIN KELİMESİNİN ANLAMI

Altının simgesi Au'dur. Kolay işlenen, 1064 derecede eriyen, paslanmaz ve değerli bir element olan altının ağırlığı 196,9, atom sayısı ise 79'dur. Dünyadaki en değerli madenlerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre anlamı üstün, nitelikli maden, kadınlar için yapılmış aksesuarların ham maddesi ve sikke olarak tanımlanmıştır. Altın kelimesi aynı zamanda kişileri nitelemek için sıfat yerine de kullanılır. Altın kalpli bu kullanıma verilebilecek örneklerdendir. Bu kullanımla kişilerin iyi, güzel düşünceli ve yardımsever oldukları anlatılmak istenir.

ALTIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Altın kelimesi değerli, kıymetli, üstünlüklü olanı tanımlamak için kullanılır. Bu yüzden eş anlamlısı olarak değerli kelimesi de kullanılabilir. Altın gibi bir kalbi var cümlesinde kişiler tercih ederlerse değerli bir kalbi var diyerek altın yerine bu kelimeyi kullanabilir. Yazılışları birbirinden farklı olsa da altın ve değerliyi farklı cümlelerde aynı anlamda kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur.

ALTIN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Altın yaşadığı yükselişle bu yılın zirvesinde

Altın gibi bir kalbi vardı, herkese yardıma koşardı.

Düğünde takılan altınlar ile kendisine bir araba aldı.

Altın kişiler için en güvenilir yatırım olarak görülüyor.

ALTIN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

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