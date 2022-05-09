İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri altın sürekli değişik yollarla işlenerek günümüze kadar değerini korumaya devam etmiştir. Günümüzde de oldukça sık aranan madenler arasında yer almaktadır. Altın doğal halinde parlak sar renkte görünmektedir. Oluşumu işe yer altındaki bazı hareketler sonucunda gerçekleşmektedir. Ayrıca altının çıkarılma teknikleri de bulunmaktadır. Altın nasıl oluşur? Altının ham maddesi nedir ve kaç yılda oluşur? Tarzındaki merak edilen tüm sorular yazımızda…

Altın Nedir?

Altın kimyada oldukça önemli olan bir elementtir. Bunun yanında bazı karışımlar sonucunda da günümüzde altın olarak adlandırılan bazı maddeler bulunmaktadır. Fakat çoğunlukla kimyada atom numarası 79 olan saf bir element olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunun haricinde altın bir metaldir. Bu nedenle parlak yapıda ve ağırdır. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve suda etkilenmemektedir. Bu nedenle paslanmaz ve kararmaz. Bu özelliğinden dolayı da yıllar boyunca önemini korumuş metaller arasında yer almaktadır.

Altının Ham Maddesi Nedir?

Altını değerli kılan bir diğer özelliği de oldukça zor elde edilmesidir. Elde edildikten sonra da birçok işleme işleminden geçmektedir. Altının ham maddesi de genellikle kuvarslı ya da şistli damarlardan ve altınlı kumlardan elde edilir.

Altını saf bir şekilde elde etmek için ise mekanik veya kimyasal işlemler uygulanmaktadır. Bunun sonucunda altın elde edilmektedir. Mekanik işlemde mineraller öğütülerek ince toz haline getirildikten sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. Bu işlemin ardından da malgalama yöntemi kullanılarak karışım damıtılır ve altın elde edilir.

Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır; metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın mineralllerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit ya da buharların etkisiyle elenebilir.

Altın Nasıl Oluşur?

Altının oluşumu ve yeryüzüne çıkışı oldukça uzun süreçler içerisinde gerçekleşmektedir. Aslında birçok madenin oluşum süreci bu şekildedir. Altın da yer kabuğunun içerisinde yer alan magma sıvısı içerisinde sıvı halde bulunmaktadır.

Bazı depremler ve diğer jeolojik olaylar sonucunda açığa çıkan basınç seviyesinde altınlar, kayaların içerisine dolmaktadır. Bu kayalar da zamanla doğal afetler sonucunda yeryüzüne yakın yerlere ulaşır ve altınlar ortaya çıkmaya başlar. Altınların bu şekilde oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekmektedir. Günümüzde ise altınlar kayaların içleri, kayaçlar, akarsu yatakları, volkanik kayalar ve dere yatakları gibi yerlerde bulunuyor.