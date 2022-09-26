Altın Orda Devleti Kuruluşu ve Yıkılışı - Altın Orda Devleti Ne Zaman ve Nerede Kuruldu, Hükümdarları Kimler?

Altın Orda Devleti Türk mü sorusu da oldukça fazla araştırılan konular arasında. Türk Moğol Hanlığı ile kurulan Altın Orda Devleti ne zaman kuruldu sorusu en çok sorulan sorulardandır. Altın Ordu Devleti kurucusu devletin yönetim anlayışının temellerini belirlemiştir. Büyük başarılara imza atan devletin özelliklerinin bilinmesi büyük bir kazanımdır. Altın Ordu Devleti hükümdarları ve buna benzer konularla ilgili açıklayıcı bilgiler yazımızın devamında.

Altın Ordu Devleti'nin Kuruluşu

Altın Orda Devleti 1242 yılında kurulmuştur. Söz konusu devlet, bir Moğol birliğidir. Moğol İmparatorluğu'ndan sonra bu devlet varlığını sürdürmüştür. Devletin başkenti Saray Berke'dir. Devletin yönetim anlayışı mutlak monarşidir. Orda, Moğolcada "otağ" anlamına gelir. Devlet, Cengiz Han tarafından konulan yasalarla yönetilmiştir. Devletin kurulmasından sonra Ruslara ait olan bazı bölgeler işgal edilmiştir. Bu nedenle bölgede bulunan Rus yerleşkelerinin birçoğu bölünmek zorunda kalmıştır.

Cengiz Han öldükten sonra ülke toprakları oğulları arasında paylaşılmıştır. Cengiz Han'ın oğullarından biri olan Cuci Han da Altın Orda Devleti'ni kurmuştur. Altın Orda Devleti hükümdarlarına bakıldığında ise toplam 18 adet hükümdarın tahta çıktığı görülür.

Altın Orda Devleti'nin Sınırları ve Yıkılışı

Altın Orda Devleti çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür. Rusya'nın Avrupa'da yer alan topraklarından Gürcistan'a, Kazakistan ve Ukrayna topraklarının tamamı bu devlete aitti. Hükmettiği alanın bu denli büyük olması, dünya siyasi tarihinde de devletin söz sahibi olmasını sağlamıştır.

Altın Orda devletinin yıkılışına baktığınızda ise yıkılış sürecinin belli aşamalarda gerçekleştiği görülür. Yıkılış sürecini başlatan en önemli olay ise Altın Orda Hükümdarı Toktamış Han ile Emir Timur arasında yaşanan mücadeledir. Emir Timur, Timur İmparatorluğu'nun başında iken düzenlediği seferlerde Altın Orda için tehdit oluşturmuştur. 1260-1280 yılları arasında ise devlet fetret devrini yaşamıştır. Bu 20 yıl içinde bazı iç karışıklıklar yaşanmıştır. Kardeşler arasında çıkan taht kavgaları da iç karışıklıklara eklenince Altın Orda Devleti yıkılmıştır.

Altın Orda Devleti'nin yıkılmasını müteakip ülke toprakları içinde bazı hanlıklar kurulmuştur. Bu hanlıklar, Kazan, Kırım, Astrahan, Nogay ve Sibir Hanlıklarıdır. Ayrıca tarihin sonraki döneminde Rus Çarlığı olarak anılacak olan Moskova Knezliği de bu topraklarda bağımsızlığını ilan etmiştir. Altın Orda Devleti, uzun süre geniş bir coğrafyada faaliyet göstermiştir. Bu nedenle dünya tarihinde önemi büyüktür.