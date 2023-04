Altın Yumurtlayan Tavuk Masalı Oku - Altın Yumurtlayan Tavuk Masalı Özeti ve Karakterleri

Altın yumurtlayan tavuk masalı oku, ilkokul sıralarında da öğrencilere öğretilen bir masal türüdür. Ders verici niteliği ile bu masalın herkesin ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Açgözlü olmama, aza kanaat etme gibi dersler bu masalın verdiği mesajlar arasında sayılabilir. Altın yumurtlayan tavuk hikâyesinde başkarakter fakir bir çiftçidir. Altın yumurtlayan tavuk hikayesi ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Altın Yumurtlayan Tavuk Hikayesi

Altın yumurtlayan tavuk hikayesi, geçmişten günümüze en çok sevilen ve ders verici niteliğe sahip masallardan biridir. Bir zamanlar fakir bir çiftçi vardır. Bu çiftçi tavuklarını çok severmiş. Tavukları içinde de özellikle bir tavuğa ilgisi çok fazladır. Bu sevilen tavuk sevginin karşılığı olarak çiftçiye her gün 1 altın yumurta vermeye başlamış. Çiftçi her gün bu altın yumurtayı alır, şehirde kuyumcuya bozdururmuş. Zaman içerisinde çiftçi çok zengin olmuş. Zengin oldukça ihtiyacı olmayan şeyleri almaya başlamış. Zaman ilerledikçe tavuğun verdiği altın çiftçiye yetmemeye başlamış. Çiftçi tavuğu eskisi gibi de sevmiyormuş. Çiftçi, tavuğun karnında bir hazine olduğunu düşünmüş ve tavuğu kesmeye karar vermiş. Tavuğu bir kesmiş ki içinde ne hazine var ne de başka bir şey. Çiftçi bu açgözlülüğü ile her gün aldığı 1 altın yumurtadan da olmuş.

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

Altın Yumurtlayan Tavuk Masalı Oku

Altın yumurtlayan tavuk hikayesinde çok güzel mesajlar vardır. Buradan alınması gereken öncelikli mesaj, insan açgözlü olursa elindekini de kaybedeceğidir. Bunun yanında sevgi bütün kapıları açar ve umulmayan yerlerden güzellikleri ayağınıza getirir. Aza kanaat eden her zaman kazanacak, açgözlülük yapıldığında elinizdeki de zaman içerisinde tükenecektir. Kazancınız artsa dahi çalışmayı bırakmamak ve sevgi ile işinizi yapmanız çok önemlidir. Bu hikayedeki çiftçi de söz konusu düsturdan saparak hatalar yapmıştır.