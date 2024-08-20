Altınoluk Nerede, Nereye Bağlı? Balıkesir Altınoluk Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Balıkesir'in sahil kasabaları, tarihi mirasıyla da dikkat çeker. Örneğin, Bergama antik kenti, Balıkesir'in tarihî derinliğini gösteren önemli yerlerden biridir. Ayrıca, Manyas Kuş Cenneti, zengin flora ve faunasıyla doğal bir zenginlik sunar ve kuş gözlemcileri için popüler bir destinasyondur. Bu tarihi ve kültürel miras, Balıkesir'in sahil kasabalarını daha değerli kılar. Balıkesir Altınoluk nerede, nereye bağlı, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular ise bu sahil kasabasına gidişin başlangıç adımıdır.

Altınoluk Nerede, Nereye Bağlı?

Altınoluk, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik bir semttir. Burada gezilip görülecek çok sayıda yapı bulunmaktadır. Balıkesir'in sevimli bir sahil kasabası olan Altınoluk, bir yandan masmavi Ege Denizi, diğer yandan ise yemyeşil kaz dağları göz kamaştırmaktadır. Dört mevsim boyunca turist çeken bu tatil beldesi, çok sayıda yerli ve yabancı turist buraya akın etmektedir. Bu turistlerin varlığı bu bölgeyi daha ünlü ve yaşanır kılmaktadır.

Balıkesir Altınoluk Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Altınoluk'a erişim sağlamak için Balıkesir-Edremit istikametinde 110 kilometre, Çanakkale-Balıkesir istikametinde 100 kilometrelik bir mesafenin katedilmesi gerekmektedir. Altınoluk'a ulaşım sağlamak için özel araçların yanı sıra otobüs kullanımı da mümkündür. İstanbul-Balıkesir arasındaki mesafe 263 kilometredir. İstanbul ve Balıkesir arası ise yaklaşık olarak 3 saat kadar sürmektedir. İstanbul ve Altınoluk arası mesafe 390 kilometredir. 390 kilometrelik mesafe yaklaşık olarak 4 saat 20 dakika kadar sürmektedir. Ankara ve Balıkesir arası mesafe 535 kilometredir. Altınoluk'a ulaşmak için yaz tatilinde yola çıkanlar D200 yolu üzerinden 5 saat 42 dakikada rahat bir şekilde ulaşabilirler.

Altınoluk'a direkt olarak Marmara ve Ege şehirlerinden otobüs bulunmaktadır. Bu otobüsleri yerel halkla iletişime geçerek kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ancak bu seferler yaz aylarında daha çok sayıdadır. Diğer aylarda ise çok azdır. Öte yandan bir Balıkesir kenti olan Altınoluk'a Balıkesir Otobüs Terminali'nden veya Balıkesir merkezde yer alan Toplu Taşıma Merkezi'nden kalkan minibüsler ile gidilebilir. Balıkesir'den Altınoluk yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir.