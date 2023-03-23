Altyapı Nasıl Yazılır? TDK Alt Yapı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Altyapı, şehir planlamasında zemin altının düzenini ifade eden bir kelimedir. Söz konusu kelimenin bitişik ya da ayrı mı yazıldığını araştırmak için altyapı nasıl yazılır konusunun incelenmesi gerekir. Kelimenin yazılışı ile ilgili kuralları öğrendiğinizde doğru şekilde de kelimeyi kullanmış olursunuz. Özellikle yazılı metinlerde yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekir. TDK alt yapı doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Altyapı Nasıl Yazılır?

Altyapı, konuşma dilinde nasıl yazıldığı anlaşılmayan bir sözcüktür. Söz konusu kelime kimi kaynaklarda ayrı kimi kaynaklarda ise bitişik şekilde yazılmıştır. Kelimenin doğru yazımı bitişik olmalıdır. Yani söz konusu kelime "altyapı" şeklinde yazılmalı ve kullanılmalıdır. Aşağıdaki yazım kurallarını hafızanıza kazıdığınızda altyapı kelimesinin yazımı ile ilgili hata yapmamış olursunuz.

Altyapı – doğru kullanım

Alt yapı – yanlış kullanım

TDK Alt Yapı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Altyapı kelimesinin kullanımının bitişik ya da ayrı olması konuşma dilinde hissedilmez. Her iki kullanımda da karşı tarafa kelimenin doğru kullanıldığı izlenimi verilebilir. Fakat yazışma konusunda dilbilgisi ve yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Altyapı kelimesinin ayrı yazılması halinde alt ve yapı kelimeleri ayrı ayrı kullanılmış olur. Bu da kelimenin ifade ettiği anlamdan uzaklaşılması demektir. Kelimenin kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.