Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Altyapı Nasıl Yazılır? TDK Alt Yapı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:00 Son Güncelleme: 23.3.2023 10:00

Altyapı Nasıl Yazılır? TDK Alt Yapı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede yazımı konusunda tereddüt yaşanan kelimeler genellikle bitişik kelimelerdir. Altyapı kelimesinin yazımı da merak edilen konulardan biridir. Altyapı nasıl yazılır şeklinde kısa bir araştırma yapıldığında kelimenin yazılışı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kelimenin bitişik ya da ayrı yazılması konusunda TDK kaynakları esas alınmalıdır. TDK alt yapı doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunu sizler için araştırdık.

Altyapı Nasıl Yazılır? TDK Alt Yapı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Altyapı, şehir planlamasında zemin altının düzenini ifade eden bir kelimedir. Söz konusu kelimenin bitişik ya da ayrı mı yazıldığını araştırmak için altyapı nasıl yazılır konusunun incelenmesi gerekir. Kelimenin yazılışı ile ilgili kuralları öğrendiğinizde doğru şekilde de kelimeyi kullanmış olursunuz. Özellikle yazılı metinlerde yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekir. TDK alt yapı doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Altyapı Nasıl Yazılır?

Altyapı, konuşma dilinde nasıl yazıldığı anlaşılmayan bir sözcüktür. Söz konusu kelime kimi kaynaklarda ayrı kimi kaynaklarda ise bitişik şekilde yazılmıştır. Kelimenin doğru yazımı bitişik olmalıdır. Yani söz konusu kelime "altyapı" şeklinde yazılmalı ve kullanılmalıdır. Aşağıdaki yazım kurallarını hafızanıza kazıdığınızda altyapı kelimesinin yazımı ile ilgili hata yapmamış olursunuz.

  • Altyapı – doğru kullanım
  • Alt yapı – yanlış kullanım

TDK Alt Yapı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Altyapı kelimesinin kullanımının bitişik ya da ayrı olması konuşma dilinde hissedilmez. Her iki kullanımda da karşı tarafa kelimenin doğru kullanıldığı izlenimi verilebilir. Fakat yazışma konusunda dilbilgisi ve yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Altyapı kelimesinin ayrı yazılması halinde alt ve yapı kelimeleri ayrı ayrı kullanılmış olur. Bu da kelimenin ifade ettiği anlamdan uzaklaşılması demektir. Kelimenin kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.

  • Belediye altyapı konusunda çok yetersiz kaldı.
  • Sel geldiğinde şehrin altyapısı suyu tahliye edemedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Altyapı Nasıl Yazılır? TDK Alt Yapı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA