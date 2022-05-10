Alüminyum Nerede Kullanılır? Alüminyum Madeni Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Alüminyum, uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur. Alüminyum madeni nerelerde kullanılır, kullanım alanları nedir ve ne işe yarar sorularının cevaplarını yazımızda detaylıca bulabilirsiniz.

Alüminyum Nerelerde Kullanılır?

Dünya endüstrisi üzerinde birçok kolda kullanılması sebebi ile alüminyum madeni dünya ekonomisi üzerinde de yüksek bir öneme sahiptir. Bu sebeple birçok sektör ve sanayi kolu tarafından kullanıma tercih edilmesi yadsınamaz bir gerçektir.

Özellikle hava araçlarında; örneğin uçaklarda ve uzay araçlarının üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bu metal, elektrik ve elektronik ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır. Alüminyum madeni elektrik iletkenliği görevine çok uygun bir maden olması nedeniyle de büyük önem taşımaktadır.

Alüminyum Madeni Nerelerde Kullanılır?

Parlak bir özelliğe sahip olması nedeni ile alüminyum madeni, şık ve güzel bir görünüme neden olduğu için süs eşyaların ve mobilyaların üretiminde de kullanılmaktadır. Parlak olma özelliğinin yanı sıra, dayanıklı olma özelliğini de taşıyan alüminyum madeni, inşaat sektöründe ve dış cephelerin kaplamasında da kullanımı vazgeçilmez olan bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır.

Periyodik cetvel üzerinde ''Al'' sembolü taşıyan ve atom numarası ''13'' olan alüminyum madeni, oldukça hafif ve dayanıklıdır. Özellikle günlük yaşamda insanlar için kolaylık sağlayabilen bir üründür. Örneğin olumsuz hava şartlarına karşı dayanıklıdır ve yiyecekler ile gazların korunmasında tercih edilmektedir.

Alüminyum Kullanım Alanları

Alüminyum madeni, bakır madeninden daha ucuz olması, daha kolay elde edilebilmesi, yumuşak olması ve daha kolay işlenebilmesi nedenlerinden dolayı birçok sektör ve iş kolu tarafından kullanımı sıklıkla tercih edilmekte olan bir maden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kullanım alanlarından bazıları işe şu şekilde sıralanabilir;