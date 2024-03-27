Alüminyumun Hammaddesi Nedir? Alüminyum Neyden Yapılır?

Dünya üzerinde günlük hayatta, sanayide yahut başka alanlarda en çok kullanılan metal çeşitlerinden biri de alüminyumdur. Ekonomi ve sanayide oldukça önemli bir metal çeşidi olan alüminyumun hammaddesi nedir, nelerden oluşur ilgi çekmektedir. Gelin birlikte alüminyum neyden yapılır sorularının yanıtlarını inceleyelim.

Alüminyum Nedir?

Alüminyum, periyodik elementler tablosunda atom numarası 13, simgesi ise AL olan kimyasal bir elementtir. Alüminyumun sahip olduğu özellikler arasında dayanıklı, hafif ve sünek yapılı olmasıdır. Bu özelliklerinden dolayı sanayide en sık kullanılan metal çeşitleri arasında yer alır. Ayrıca alüminyum bazı metaller gibi (demir, platin vs.) doğada metalik halde değil bileşikler halinde bulunur.

Alüminyum Neyden Yapılır, Ham Maddesi Nedir?

Sanayide pek çok alanda kullanılan alüminyum özellikle havacılık ve uzay sanayide vazgeçilmez metallerden biri haline gelmiştir. Bu kadar önemli alanlarda sıkça kullanılmasının nedenleri arasında alüminyumun dayanıklılığına göre oldukça hafif olması ve sünek forma sahip olması ilk sırada yer alır. Alüminyumun sahip olduğu özelliklerin ana kaynağı yani ham maddesi ise 'boksit minerali'dir. Alüminyum üretmek için birincil ham madde olan boksit Bayer metoduyla işlenir, elde edilen alümina elektroliz işlemiyle oksijenden arındırılır ve dipte kalan madde alüminyum elde edilir.