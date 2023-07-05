Alüvyal Set Gölleri Nelerdir? Dünyadaki ve Türkiye’deki Alüvyal Set Gölleri Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Coğrafya konuları içinde karşılaştığımız alüvyal göller ve oluşumları hakkında detayları öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz, çünkü bu yazımızda alüvyal set gölleri nasıl oluşur sorunun yanıtlarını ele aldık. Ülkemizde de var olan bu göl türleri nerelerde görülür? Alüvyal set gölleri nasıl oluşur? Bu soruların yanıtlarına ve alüvyal set gölleri kodlama hakkında detaylı bilgilere içeriğimizde ulaşabilirsiniz.

Alüvyal Set Göllerdi Nedir, Nasıl Oluşur?

Yeryüzünde pek çok göl vardır, bu göller oluşum şekline göre sınıflandırılmaktadır. Alüvyal set gölleri de bahsi geçen göl türlerinden biridir, adından da anlaşılacağı üzere set kurulması oluşan göl türüdür. Suyun içinde sürüklenen kum, balçık, çakıl, kil gibi nesnelerin birbirine karışarak oluşturduğu maddeye alüvyal (alüvyon) denir, akarsuyun önüne alüvyalı katarak akması durumunda alüvyal miktarı fazla ise suyun önünü kapatır ve su birikintisi oluşturur. Bu su birikintisi zamanla göl haline gelir, işte bu göl türlerine alüvyal set gölleri denmektedir.

Türkiye'de Alüvyal Set Gölleri Hangi Bölgelerde Vardır?

Alüvyal set göllerinin oluşması için akarsu varlığının olması gereklidir, haliyle de ülkemizde akarsuların bulunduğu bazı bölgelerde alüvyal set gölleri mevcuttur. Bahsi geçen alüvyal set gölleri ve bulundukları bölgeler ise şunlardır;

Köyceğiz Gölü ( Muğla/ Ege Bölgesi )

Sülüklü Göl ( Bolu/ Karadeniz Bölgesi)

Uzungöl ( Trabzon/ Karadeniz Bölgesi)

Mogan Gölü (Ankara / İç Anadolu Bölgesi)

Eymir Gölü (Ankara / İç Anadolu Bölgesi )

Gölcük Gölü ( Bolu/ Karadeniz Bölgesi)

Akgöl (Burdur/ Ege Bölgesi)

Marmara Gölü ( Manisa / Ege Bölgesi)

Ulubat Gölü ( Bursa/ Marmara Bölgesi)

Alüvyal Set Gölleri Kodlama

Ders çalışırken öğrencilere büyük yardımı olan kodlama tekniği, konuda yer alan unsur ve isimlerin hatırlanması için yapılan genelde kısaltmalarla yahut baş harflerle yapılan çağrıştırıcı kelimelerle yapılmaktadır. Türkiye'de bulunan alüvyal set gölleri kodlaması arıyorsanız akılda kalması çok kolay, tamamen sizler için ürettiğimiz şu kodları kullanabilirsiniz;

MUSA GEMUK