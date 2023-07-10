Alüvyal Toprak Nedir? Alüvyal Topraklar Nerelerde Görülür, Özellikleri Neler?

Üzerinde yaşadığımız yer katmanı pek çok toprak türüne sahiptir. Bu toprak türleri arasında alüvyal toprak türü de mevcuttur. Alüvyal toprak dünyanın pek çok yerinde yoğun miktarda vardır, ancak bu toprak türü ne işe yarar nelerden oluşur merak konusudur. Bizlerde siz sevgili okurlarımız için alüvyal topraklar nerelerde görülür sorusunun cevaplarını ve alüvyal toprak özelliklerini derleyip bir araya getirdik.

Alüvyal Toprak Nedir? Nelerden Oluşur?

Nehir, çay gibi akarsuların tamamının sürükleyerek taşıyıp kil, çakıl, kum gibi maddelerin bir araya getirdiği toprak türüne 'alüvyal toprak' ismi verilmiştir. Bu toprak türü mineral ve organik içerikler yönünden hayli zengin sayılır. Alüvyal toprak türü dere yataklarında bulunan ve suların sürüklediği kum, kil ve çakıl gibi maddelerin birikip karışması ile oluşur.

Alüvyal Toprak Verimli Ve Tarıma Elverişli Midir?

Alüvyal toprak türünün en önemli özellikleri arasında geçirgen ve derin, minerale oldukça doygun bir toprak türüdür. Bu özellikler alüvyal toprağın oldukça verimli ve tarım elverişli olmasına katkı sağlar. Geçirgenlik oranı hayli yüksek oranda olan alüvyal toprak dünya genelinde tarıma en elverişli toprak türü olarak kabul edilmektedir.

Alüvyal Toprak Nerelerde Görülür?

Dünya genelinde en çok alüvyal toprak arazisi delta ovalarında görülmektedir. Delta, akarsuların kollara ayrılarak denize yahut göllere döküldüğü alanın genişçe olan bölümüne denir. Akarsu denize yolculuğu esnasında bol miktarda alüvyal malzeme sürekler, suyun dibinde zamanla biriken alüvyal çöküntü yükselir. Verimli alüvyal tortunun birikmesi sonucunda verimli araziler oluşmaktadır.