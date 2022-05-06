Alyuvar Görevi Ve Özellikleri - Alyuvar Nedir, Nerede Üretilir Ve Ne İşe Yarar?

Eritrosit olarak da bilinen alyuvar, kana kendi rengini veren bir bileşendir. Alyuvar görevi ve özellikleri insanların vücudu açısından büyük bir önem taşır. Omurgalı canlıların kan dolaşımında bulunan milyonlarca alyuvar bedenin işlevlerini tam olarak yapabilmesi açısından da önemli bir yere sahiptir. Alyuvar nedir, nerede üretilir ve ne işe yarar sorularının tüm yanıtlarını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Alyuvar Görevi

Alyuvar kan içerisinde yer alan minik hücrelerdendir. Kana kırmızı rengini vermesi ile bilinen bir bileşendir. Oksijen ve karbondioksit taşımak üzere önemli görevleri vardır. Kadınlarda ve erkeklerde alyuvar sayısı farklılık gösteriyor. Çevreleri yarı geçirgen bir zarla kaplı olan bu bileşenlerin kuru maddesinin büyük bir kısmını hemoglobinler oluşturur. Normal olarak kan içerisinde yüz milimetresinde yaklaşık olarak 15 ya da 16 gram kadar hemoglobin yer alır.

Alyuvarların Görevi

Alyuvar görevleri genel olarak oksijenin ve karbondioksitin taşımaktır. İnsanların bedenlerinde üretim yerleri ise kemik iliği kısmıdır. Saniyede insan vücudunda yaklaşık olarak 2,5 milyon kadar alyuvar üretilmektedir. Bir alyuvar hücresinin insanların vücudunda canlı kalma süresi de değişmektedir. Genelde 120- 130 gün kadar canlı kalabilme durumları vardır. Alyuvar hücresi dalak içerisinde parçalanır ve bu parçalanma sonrasında da ortaya çıkan demir kemik iliği tarafından yeniden kan olarak üretim yapılır.

Alyuvarların Görevi Nedir?

İnsan sağlığı açısından vücudun organları sistematik bir yapıda çalışmak durumundadır. İnsanların vücudunda her saniye yaklaşık olarak 10 milyon tane alyuvar ölüyor. Her gün de yaklaşık olarak 200 milyar tane yeni hücre oluşuyor. Bu şekilde vücudun tüm alyuvarların yaklaşık olarak yenilenmesi 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor.

Alyuvar yapımı eritropiesis olarak isimlendirilir. Bu yapım aşaması da eritropoietin olarak bilinen bir hormon tarafından düzenleniyor. B12 vitamini, demir yetmezliği, B6 vitamin eksikliği ya da iç salgı bezlerinde çıkan bir sorun karşısında alyuvar yapımı aksayabilir.

Alyuvar Oksijen Taşır Mı?

Alyuvarlar akciğerlerden dokulara oksijen taşıma görevini yerine getirir. Aynı zamanda kana kendine özgü rengini de veren bir bileşendir. Omurgalıların kan dolaşımında da milyonları aşan sayıda alyuvar bulunur. Erişkin bir memeli alyuvarlarının şekli yuvarlak ve yassı bir şekildedir. Orta kısımları da hafifçe basıktır. Bu nedenle yan görünümü tıpkı bir halteri andırır.

Alyuvar Nedir, Nerede Üretilir ve Ne İşe Yarar?

Kana rengini veren alyuvar oksijen taşınmasından görevlidir. Bu bileşenlerin belirli bir ömrü vardır. Bu ömürlerini tamamladıklarında vücut yeni alyuvarlar üretir. Alyuvarlar kemik iliğinde üretilir dalak kısmında da depolanır. Süreklilik arz eden yapıları vardır.