Am Is Are Kullanımı - Am Is Are Farkı, Cümle Örnekleri ve Kullanım Alanları

Am is are pek çoğu öğrencinin kolayca öğrenebildiği İngilizce konularından bir tanesidir. Basit bir mantığa sahip olan ve örneklerle pekiştirildiğinde daha kolay bir şekilde öğrenilebilen am is are, İngilizcede en temel halledilmesi gerekenlerden bir tanesidir. Am is are kullanımı iyice öğrenildikten sonra am is are farkı, cümle örnekleri ve kullanım alanlarını öğrenmek için gereken temel atılmış olacaktır.

Am Is Are Kullanımı

"Am", "is" ve "are" İngilizce'de yardımcı fiiller olarak tanımlanırlar. Bunlar genelde "to be" fiilinin çeşitli zaman biçimlerinde kullanılmaktadır. Bu fiiller sayesinde bir konuşmacının ya da bir şeyin varlığını, durumunu ya da niteliğini belirtmek mümkün hale gelir.

Bu üç temel yardımcı fiilin kullanımları, fakları ve örnek cümleleri aşağıdaki gibidir.

"Am" Kullanımı:

"Am" genel olarak birinci tekil şahıs (I) için kullanılmaktadır.

Örnek: I am a doctor. (Ben bir doktorum).

"Is" Kullanımı:

"Is" üçüncü tekil şahıslar yani he, she, it ve tekil nesneler için kullanılmaktadır.

Örnek: She is my girlfriend. (O benim kız arkadaşım.)

"Are" Kullanımı:

"Are" birinci ve üçüncü çoğul şahıslar olan we, you, they için kullanılmaktadır.

Örnek: We are students. (Biz öğrenciyiz.)

Am Is Are Farkı

Am, is, are arasındaki farkı kavramak çok zor değildir. "Am" birinci tekil şahıs için, "is" üçüncü tekil şahıs için ve "are" da birinci ve üçüncü çoğul şahıslar için kullanılmaktadır.

Am Is Are Cümleleri ve Örnekleri

Am, is ve are yardımcı fiilerini ve bu fiiler arasındaki farkları anlamak için bu yardımcı fiilleri örneklerde kullanarak incelemek tüm bilgileri daha anlaşılır kılacaktır.

I am so happy now. (Ben şu anda çok mutluyum)

He is a tall man. (O uzun boylu bir adam).

We are going to the school (Biz okula gidiyoruz).

They are playing volleyball. (Onlar voleybol oynuyorlar.)

Am Is Are Nerede Kullanılır?

Am, is, are yardımcı fiileri, İngilizce'de temel bir yapı olan "to be" fiilinin farklı zaman biçimlerini meydana getirmek için kullanılmaktadırlar. Am is are fiilleri İngilizce'de "Simple Present Tense" ve "Present Continuous" yapısı içerisinde kullanılırlar.

Örnek vermek gerekirse "I am a student" (ben bir öğrenciyim) anlamına geliyorken "I am studying" (ben ders çalışıyorum) anlamına gelir ve ders çalışma eyleminin tam eylemin yapılma anında söylendiği anlaşılmaktadır.