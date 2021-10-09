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Giriş Tarihi: 9.10.2021 10:16

Ama Eş Anlamlısı Nedir? Ama Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ama Eş Anlamlısı Nedir? Ama Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bağlaçlar dil bilgisinde anlamla ilgili cümleleri, önermeleri, görevdeş kelimeleri ya da kavramları birbirine bağlayan sözcük türüdür. Zaman zaman yazdığımız ödevlerde ya da makalelerde aynı bağlacı kullanmaktan çekinir, aynı anlama gelen farklı bağlaçlar kullanmaya çalışırız. Durum böyle olunca da bu bağlaçların eş anlamlılarını bulmak zorunda kalırız. Ama kelimesi de bu bağlaçlardan bir tanesi. Peki ama eş anlamlısı nedir? Eğer siz de yazdığınız ya da konuştuğunuz cümlelerde kullandığınız ama kelimesinin eş anlamlısını arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Ama kelimesi aslında Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada gelgelelim anlamına gelen amma fiilinin Türkçemize uyarlanmış halidir. Bu sözcüğün tarihte yazılı olarak geçtiği ilk kaynak bilinmese de yapılan araştırmalar bu sözcüğün 1300 yılından önce "emma" olarak geçtiğini göstermektedir. Peki, ama eş anlamlısı nedir? İşte ama bağlacının eş anlamlısı…

AMA EŞ ANLAMLISI

Ama kelimesinin eş anlamlısı birden çoktur. Ama eş anlamlısı denilince akla ilk olarak fakat sözcüğü gelmektedir. Fakat kelimesi de Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada aynı olarak duran bu kelime ancak, mutlak olarak, yalnız anlamını taşımaktadır. Fakat sözcüğü yazılı olarak ilk defa Meninski'nin 1680 yılında yazmış olduğu ve Osmanlıcanın incelenmesi hususunda çok önemli yer taşıyan Thesaurus eserinde geçmektedir. Amanın eş anlamlısı olarak lakin kelimesi de kullanılabilmektedir. Lakin sözcüğü de yine Arapçadan dilimize aynen geçmiştir. Araştırmalar bu kelimenin 1400 yılından önce ortaya çıktığını göstermektedir.

AMA NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE AMA TANIMI

Ama kelimesi ne demek aslında herkesçe merak edilen bir sorudur. Ama kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre beş farklı anlamı bulunmaktadır. Bunların hepsi bağlaç olup aşağıdaki gibidir:

  • Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin, velakin
  • Uyarma veya şartlı bir ifade niteliğinde olan bir cümleyi, başka bir cümleye bağlamaya yarayan bir söz
  • Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağlayan bir söz
  • Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılan bir söz
  • Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz

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