Ama Eş Anlamlısı Nedir? Ama Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ama kelimesi aslında Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada gelgelelim anlamına gelen amma fiilinin Türkçemize uyarlanmış halidir. Bu sözcüğün tarihte yazılı olarak geçtiği ilk kaynak bilinmese de yapılan araştırmalar bu sözcüğün 1300 yılından önce "emma" olarak geçtiğini göstermektedir. Peki, ama eş anlamlısı nedir? İşte ama bağlacının eş anlamlısı…

AMA EŞ ANLAMLISI

Ama kelimesinin eş anlamlısı birden çoktur. Ama eş anlamlısı denilince akla ilk olarak fakat sözcüğü gelmektedir. Fakat kelimesi de Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada aynı olarak duran bu kelime ancak, mutlak olarak, yalnız anlamını taşımaktadır. Fakat sözcüğü yazılı olarak ilk defa Meninski'nin 1680 yılında yazmış olduğu ve Osmanlıcanın incelenmesi hususunda çok önemli yer taşıyan Thesaurus eserinde geçmektedir. Amanın eş anlamlısı olarak lakin kelimesi de kullanılabilmektedir. Lakin sözcüğü de yine Arapçadan dilimize aynen geçmiştir. Araştırmalar bu kelimenin 1400 yılından önce ortaya çıktığını göstermektedir.

AMA NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE AMA TANIMI

Ama kelimesi ne demek aslında herkesçe merak edilen bir sorudur. Ama kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre beş farklı anlamı bulunmaktadır. Bunların hepsi bağlaç olup aşağıdaki gibidir: