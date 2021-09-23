Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Amaç Eş Anlamlısı!

Amaç kelimesi eş anlamlısı ile araştırma konusu haline geliyor. Türk dilinde birçok farklı anlamdaşı bulunan bu sözcük "bir şeyde ulaşılmak istenilen sonuç" anlamını taşıyor. Günlük hayatta farklı durumlarda kullanılan sözcükle ilgili olarak ise "Amaç Eş Anlamlısı Nedir?" soruları yanıt arıyor. Emel, erez, garaz, gaye, hedef gibi yakın anlamlı sözcüklerin dışında amaçla aynı anlamı taşıyan ifadeler de bulunuyor. İşte Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelimeler anlamları aynı veya çok yakın fakat yazılışları tamamen farklı olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlılarının yabancı kökenli olduğu bilinen bir gerçektir.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Amaç"tır. Amaç kelimesinin birden çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlarda birincisi Gaye ikincisi ise emeldir.

AMAÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Amaç kelimesinin eş anlamlıları

Gaye Emel Garaz Erez Hedef İstek Kin Maksat Murat Meram

AMAÇ NE DEMEK?

Amaç kelimesinin ilk anlamı "Ulaşmak istenilen sonuç, maksat, meram" olarak ifade edilirken Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre bu kelime; "Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon" Olarak da tanımlanmaktadır.

Görev Eş Anlamlısı - İşte Görev Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük