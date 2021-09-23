Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Amaç Eş Anlamlısı!
Giriş Tarihi: 23.9.2021 15:56 Son Güncelleme: 23.9.2021 15:57

Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Amaç Eş Anlamlısı!

Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Amaç Eş Anlamlısı!

Günlük hayatımızda çokça kez kullandığımız Amaç kelimesi eş anlamlısı ile araştırma konusu haline geliyor. Anlamdaş olarak da bilinen bazı kelime grupları bilindiği üzere yazılışları farklı olmasına rağmen aynı durum veya olayı ifade eden sözcüklere deniyor. Bu noktada araştırma konusu haline gelen bu kelime de “Amaç Eş Anlamlısı Nedir?” sorusu ile gündeme taşındı. İşte Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük veya sözcükler…

Amaç kelimesi eş anlamlısı ile araştırma konusu haline geliyor. Türk dilinde birçok farklı anlamdaşı bulunan bu sözcük "bir şeyde ulaşılmak istenilen sonuç" anlamını taşıyor. Günlük hayatta farklı durumlarda kullanılan sözcükle ilgili olarak ise "Amaç Eş Anlamlısı Nedir?" soruları yanıt arıyor. Emel, erez, garaz, gaye, hedef gibi yakın anlamlı sözcüklerin dışında amaçla aynı anlamı taşıyan ifadeler de bulunuyor. İşte Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelimeler anlamları aynı veya çok yakın fakat yazılışları tamamen farklı olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlılarının yabancı kökenli olduğu bilinen bir gerçektir.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Amaç"tır. Amaç kelimesinin birden çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlarda birincisi Gaye ikincisi ise emeldir.

AMAÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Amaç kelimesinin eş anlamlıları

  1. Gaye
  2. Emel
  3. Garaz
  4. Erez
  5. Hedef
  6. İstek
  7. Kin
  8. Maksat
  9. Murat
  10. Meram

AMAÇ NE DEMEK?

Amaç kelimesinin ilk anlamı "Ulaşmak istenilen sonuç, maksat, meram" olarak ifade edilirken Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre bu kelime; "Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon" Olarak da tanımlanmaktadır.

Görev Eş Anlamlısı - İşte Görev Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

ARKADAŞINA GÖNDER
Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Amaç Eş Anlamlısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA