Amasra Nerede? Amasra Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Amasra nerede sorusunu araştırırken küçük bir harita incelemesi ile de konunun ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Amasra, muhteşem denizi ve doğa harikası coğrafyası ile ön plana çıkan bir ilçedir. Peki, Amasra nereye bağlı? Amasra nerenin ilçesi ya da Amasra'na nasıl gidilir sorularını da bu ilçeye gitmeden önce araştırmak isteyebilirsiniz. Amasra hangi ile bağlı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Amasra Nerede?

Amasra, Bartın iline bağlı olan küçük bir ilçedir. Söz konusu ilçe, doğal güzelliklerinin yanı sıra turkuvaz denizi ile de öne çıkan bir yerdir. Amasra'ya gitmek istediğinizde Bartın üzerinden ya da Sinop üzerinden gelen yolları kullanabilirsiniz. Bartın Amasra arası 16 km'dir. Sinop Amasra arası ise 379 km'dir.

Bartın'dan Amasra'ya gideceğiniz zaman iki farklı yol karşınıza çıkar. Amasra doğu ve Amasra batı girişlerine çıkan yollardan batı girişi dağlık bir güzergâhtır. Bu yoldan Amasra'ya gittiğinizde dağları aştığınız anda bir anda karşınıza muhteşem deniz çıkar. Dağın zirvesinde fotoğraf çeken çok sayıda kişi görebilirsiniz.

Amasra Nereye Bağlı?

Amasra, Bartın ilinin küçük bir ilçesidir. Doğal güzelliklerine hayran kalacağınız bu küçük ilçeye her yıl binlerce turist gelmektedir. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in ayak bastığı bu ilçeye karşı padişah da hayranlığını gizleyememiştir. Fatih, Amasra'yı gördüğünde Lala lala! Çeşm-i Cihan bu mu ola ( Dünyanın gözbebeği burası mı) ifadesi ile hayranlığını ifade etmiştir. Şehirde çok sayıda tarihi kalıntı da bulunmaktadır.