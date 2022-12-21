Amasya Ankara Arası Kaç Km ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle Özel Araçla Amasya Ankara Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Amasya'dan Ankara'ya gidecek olan kişiler için iki şehir arasındaki mesafe ve yol durumu hakkında bilgi edinmek gerekebilir. Bu nedenle, Amasya Ankara arası kaç km ve kaç saat sorularıyla önceden bilgi toplamak seyahatin süresini bilmek adına oldukça önemlidir. Amasya ve Ankara arası kaç kilometre sorusuyla bu iki şehir arasında ne kadar mesafe ve kaç saat olduğunu bilmek isterseniz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Amasya Ankara Arası Kaç Kilometre?

Amasya ve Ankara arasındaki yol mesafesi 327 kilometredir. Bu mesafenin kaç saatte gidileceği ise seçilen ulaşım aracına göre farklılık gösterir. Toplu taşıma araçları ile yol biraz daha uzun sürerken uçakla ve kişiye özel araçlarla daha kısa sürebilir. Ancak en kısa süren yolculuk şekli uçak yolculuğudur. Aynı zamanda karayolunda 327 kilometre olan mesafe uçak ile gidildiğinde 266 km olarak hesaplanır.

Amasya Ankara Kaç Km?

Amasya Ankara arasındaki mesafe havayoluna ve karayoluna göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle mesafe bilgisi konusunda ulaşım aracının türü son derece önemlidir. Karayolundan gitmek isteyenler için mesafe 327 kilometre olarak hesaplanır. Havayolunu tercih edenler için ise 266 km denilebilir.

Amasya ile Ankara Arası Kaç Saat?

Amasya ile Ankara arasında seyahat etmek için süre de yine aracın türüne göre değişiklik gösterir. Karayolundan seyahat edecek olan kişiler için süre 4 saat 5 dakikadır. Ancak uçak ile yol 51 dakika sürmektedir.