Amasya Görüşmeleri Tarihi Ve Önemi Nedir? Amasya Görüşmeleri’nin En Önemli Sonucu

Amasya Görüşmeleri 22 Ekim 1919, Sivas Kongresi sonrası, Amasya'da Temsil Heyeti ve İstanbul Hükûmeti arasında gerçekleşmiştir. Görüşmelerde çok sayıda karar alınmış ama birçoğu uygulanamamıştır. Görüşmeler vasıtasıyla İstanbul Hükümeti; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ve Temsil Heyeti'ni resmen tanımıştır.

Amasya Görüşmeleri'nin Tarihi?

Amasya Görüşmeleri, 1919 yılında 20-22 Ekim tarihleri arasından gerçekleştirilmiştir. 4-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Sivas Kongresi sonucunda Anadolu'da canlanan milli hareket, görüşmelerin gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Bu kongre sonrası İstanbul'da Damat Ferit Paşa istifa edip Ali Rıza Paşa tarafından yeni bir hükümet kurulmuştur. Yeni hükümette Kuvayi Milliye'ye olumlu bakan isimlerin yer alması, görüşmelerin gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

Amasya Görüşmeleri Önemi Nedir?

Amasya Görüşmeleri'nin tarihteki önemi uzlaşmaya yönelik bir adım olmasında yatar. Millî Mücadele döneminde bu görüşmeler vasıtasıyla Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti'ne geleceğe yönelik birçok talebini maddeler halinde iletmiştir.

Sivas Kongresi'nde alınan kararların uygulanması gerektiği, azınlıklara ayrıcalıklı hakların verilmemesi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuku Cemiyet'inin tanınması gerektiği maddeler arasında yer alır. Barış görüşmelerine gönderilecek kişilerin Temsil Heyeti tarafından belirlenmesi ve Meclisi Mebusan'ın toplanması da temel maddelerdendir.

Amasya Görüşmeleri Sonucu Nelerdir?

Amaşya Görüşmeleri sırasında ikisi açık, üçü gizli olmak üzere toplam 5 protokol imzalanmıştır. Görüşmeler sonrasında bu protokoller temsilciler aracılığıyla İstanbul'a ulaştırılmıştır. Fakat İstanbul Hükümeti bu protokollerden çoğunu onaylamamıştır. Hükümet tarafından tek kabul edilen madde, Mebusan Meclisi'nin İstanbul merkezli olarak tekrardan toplanması olmuştur.

Amasya Görüşmeleri'nin En Önemli Sonucu Nedir?

Görüşmelerin en önemli sonucu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafından hukuken tanınması olmuştur. İstanbul Hükümeti, görüşmeyi kabul ederek doğal olarak Milli Mücadele'yi destekleyen bu kurumların varlığını kabul etmiştir. Görüşme ayrıca Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların da onaylandığı anlamına gelmektedir.

Amasya Görüşmeleri'nde İstanbul Hükümetini Temsil Eden Kişi Kimdir?

Amasya Görüşmeleri'nde İstanbul Hükümeti, Bahriye Nazırı Salih Paşa tarafından gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Padişah Yaveri Bey de görüşmelerde yer almıştır. Temsil Heyeti ise bizzat Mustafa Kemal tarafından temsil edilmiştir. Görüşmeler sonrası Salih Paşa, maddeleri onaylayarak kabul ettirmek için çabalayacağını dile getirmiş ama İstanbul Hükümeti protokolleri onaylamayı reddetmiştir.