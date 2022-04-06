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Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:36 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:36

Amasya İlçeleri: Amasya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Amasya İlçeleri: Amasya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Anadolu’da Türklerin ilk şehir hayatına geçiş yaptıkları yerlerden birisi de Amasya olarak bilinir. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bu şehir gerek tarihi yapısı gerek doğa güzelliği ile göz doldurmaktadır. Toplam 6 tane ilçesi vardır. Amasya ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ve elması ile meşhur olan Amasya, bilinen ilk adı "Amaseia" olarak tarihte geçmektedir. Bu isim ayrıca dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilenen Strabon tarafından verilmiştir. "Amaseia" amozonlardaki yaşayan halkın kraliçelerine verdikleri isim olarak da bilinir. Amasya ilçelerine göz atacağız.

AMASYA NÜFUS

04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Amasya ilinin nüfusu 335.331 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %75,17'si şehirlerde yaşadığı görülmüştür. İlin yüzölçümü 5.628 km2 olup ilde km2'ye 60 kişi düşmektedir. Amasya'da yıllık nüfus %0,05 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler şu şekilde; Göynücek (% 2,57), Hamamözü (-% 3,13)

İlçe

Nüfus

Nüfus

Nüfus

Belediye

2020

2021

Artışı %

Sayısı

Göynücek

10.033

10.291

2,57

1

Gümüşhacıköy

22.764

22.179

-2,57

1

Hamamözü

3.680

3.565

-3,13

1

Merkez

147.266

147.380

0,08

2

Merzifon

73.849

74.727

1,19

1

Suluova

47.314

47.066

-0,52

1

Taşova

30.588

30.123

-1,52

1

Amasya

335.494

335.331

-0,05

8

AMASYA'NIN İLÇELERİ

Amasya ilçeleri şu şekildedir:

  1. Göynücek
  2. Gümüşhacıköy
  3. Hamamözü
  4. Merzifon
  5. Suluova
  6. Taşova

AMASYA MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merzifon, Suluova ve Taşova'dır. Hamamözü nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Amasya'da TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 8 belediye, bu belediyelerde 107 mahalle ve ayrıca 372 köy vardır.

  • MERZİFON

Merzifon tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle ilgi toplamaktadır. Yediler namı ile anılan gölleri meşhurdur. Bereketli toprakları tarım ve avcılık için elverişli olmuştur. Karadeniz sahiline ve orta Anadolu'ya giden yollar Merzifon'da birleşmektedir. Ünlü coğrafyacı Strabonbu bölgeyi "Bin köy" bölgesi olarak tanımlamıştır.

  • SULUOVA

Suluova il merkezine 25 kilometre uzaklıktadır. Orta Karadeniz'in ilçelerinden biridir. Suluova, miladi ilk yıllarda "Arguma" (Sulakyurt) adıyla bilinir. 1902 yılında Suluca ismiyle bucak olarak ilk adımı atmıştır. 1946 yılında da ilçe olmuştur. Suluova'nın nüfusu, ilçe merkezinde 39.211, kasaba ve köylerde 8.103 olmak üzere toplam 47.314'tür.

  • TAŞOVA

Amasya ilinin merkezden sonra 4. büyük ilçesidir. Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. İlçenin doğusunda Tokat'ın Erbaa ilçesi vardır. Taşova, tarihte birçok devletin hakimiyeti altına girdiği için yapılan kazılarda arkeolojik buluntulara rast gelinmiştir. 1953 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe, Tokat İlinden ayrılarak, Amasya ilinin sınırlarına dahil edilmiştir.

AMASYA İLÇE HARİTASI

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