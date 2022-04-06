Amasya İlçeleri: Amasya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ve elması ile meşhur olan Amasya, bilinen ilk adı "Amaseia" olarak tarihte geçmektedir. Bu isim ayrıca dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilenen Strabon tarafından verilmiştir. "Amaseia" amozonlardaki yaşayan halkın kraliçelerine verdikleri isim olarak da bilinir. Amasya ilçelerine göz atacağız.

AMASYA NÜFUS

04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Amasya ilinin nüfusu 335.331 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %75,17'si şehirlerde yaşadığı görülmüştür. İlin yüzölçümü 5.628 km2 olup ilde km2'ye 60 kişi düşmektedir. Amasya'da yıllık nüfus %0,05 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler şu şekilde; Göynücek (% 2,57), Hamamözü (-% 3,13)

İlçe Nüfus Nüfus Nüfus Belediye 2020 2021 Artışı % Sayısı Göynücek 10.033 10.291 2,57 1 Gümüşhacıköy 22.764 22.179 -2,57 1 Hamamözü 3.680 3.565 -3,13 1 Merkez 147.266 147.380 0,08 2 Merzifon 73.849 74.727 1,19 1 Suluova 47.314 47.066 -0,52 1 Taşova 30.588 30.123 -1,52 1 Amasya 335.494 335.331 -0,05 8

AMASYA'NIN İLÇELERİ

Amasya ilçeleri şu şekildedir:

Göynücek Gümüşhacıköy Hamamözü Merzifon Suluova Taşova

AMASYA MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merzifon, Suluova ve Taşova'dır. Hamamözü nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Amasya'da TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 8 belediye, bu belediyelerde 107 mahalle ve ayrıca 372 köy vardır.

MERZİFON

Merzifon tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle ilgi toplamaktadır. Yediler namı ile anılan gölleri meşhurdur. Bereketli toprakları tarım ve avcılık için elverişli olmuştur. Karadeniz sahiline ve orta Anadolu'ya giden yollar Merzifon'da birleşmektedir. Ünlü coğrafyacı Strabonbu bölgeyi "Bin köy" bölgesi olarak tanımlamıştır.

SULUOVA

Suluova il merkezine 25 kilometre uzaklıktadır. Orta Karadeniz'in ilçelerinden biridir. Suluova, miladi ilk yıllarda "Arguma" (Sulakyurt) adıyla bilinir. 1902 yılında Suluca ismiyle bucak olarak ilk adımı atmıştır. 1946 yılında da ilçe olmuştur. Suluova'nın nüfusu, ilçe merkezinde 39.211, kasaba ve köylerde 8.103 olmak üzere toplam 47.314'tür.

TAŞOVA

Amasya ilinin merkezden sonra 4. büyük ilçesidir. Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. İlçenin doğusunda Tokat'ın Erbaa ilçesi vardır. Taşova, tarihte birçok devletin hakimiyeti altına girdiği için yapılan kazılarda arkeolojik buluntulara rast gelinmiştir. 1953 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe, Tokat İlinden ayrılarak, Amasya ilinin sınırlarına dahil edilmiştir.

AMASYA İLÇE HARİTASI