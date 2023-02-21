Amazon Ormanları Nerede? Amazon Yağmur Ormanları Havzası Hangi Ülkelerde ve Ne Kadar Büyük?

Amazon ormanları nerede sorusu seyahat etmeyi seven çoğu insan tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Bu ormanlardaki bitkiler kozmetik ve zehirli ilaç sektöründe sıklıkla tercih edilmektedir. Kedi pençesi olarak da bilinen bir bitki türü, romatizma rahatsızlığında ve kronik yorgunlukların tedavisinde kullanılmaktadır. Hatta genellikle ileri evre kanser hastalarının hayat kalitesini artırmaktadır. Amazon yağmur ormanları nerede ve büyüklüğü ne kadar gibi soruların cevapları aşağıda sıralanmaktadır.

Amazon Ormanları Nerede?

Dünya'da oksijen seviyesinin %20 gibi bir kısmını karşılayan Amazon ormanları nerede olduğu çok merak edilmektedir. Bu konuda hakkında ilerleyen kısımlarda değinilecektir. Amazon ormanları oksijen ve karbondioksit dengesinin sağlanmasına destek olmaktadır. Biyolojik türler açısından da çok önemli bir konuma sahiptir. Amazon ormanlarında yetişen bitkiler çoğu sektörde kullanılmaktadır. Bu sektörler arasında; kozmetik, tıp, zehirli ilaç gibi başlıklar yer almaktadır. Kedi pençesi olarak tanınan bu bitki türü, romatizma hastalıklarında ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde sürekli olarak kullanılmaktadır. Özellikle de ileri evre kanser hastalarının yaşam kalitelerini ve standartlarını yükseltmektedir. Amazon ormanları hangi ülkede, amazon havzası nerede gibi birçok sorunun yanıtı aşağıdadır.

Amazon ormanları dünyada kalan yağmur ormanlarının yarısından çoğunu oluşturmaktadır oluşturur ve dünyanın en büyük ormanı olarak bilinmektedir. Amazon Ormanları içinde 40 bin ağaç çeşidi, 2 bin kuş çeşidi ve memeli hayvan, 2 bin 200 balık çeşidi ile 128 bin 843 çeşit omurgasız hayvan barındırmaktadır ve bu sebeple dünya üstünde en çok türe sahip olan orman olarak nitelendirilmektedir. Amazon ormanları dünyadaki su kaynaklarının yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Dünya'nın oksijeninin %20'si Amazon ormanlarında üretilmektedir.

Amazon Yağmur Ormanları Havzası Hangi Ülkelerde ve Ne Kadar Büyük?

Amazon ormanları Güney Amerika bölgesinde yer almaktadır. Bu ormanlar Peru, Kolombiya, Venezuela, Brezilya, Bolivya, Guyana, Fransız Guyanası ve Surinam gibi ülkelerin sınırlarında bulunmaktadır. Bu ormanlar 5.5 km'lik alan kaplamaktadır. Ormanların en fazla yer aldığı konum Brezilya olarak bilinmektedir. Amazon yağmur ormanları dünyanın en büyük ormanlarıdır. İçinde kırk bin tür ağaç ve yüz kırk beş bin hayvan yer almaktadır. En çok hayvan çeşidi olan ormanlar, amazon ormanlarıdır. Amazon yağmur ormanlarının bulunduğu alanda ilkbahar ve yaz mevsimleri görülmektedir. İki bin adet kuş çeşidi, iki bin adet balık ve yüz yirmi sekiz bin çeşit omurgasız havyan bulunmaktadır. Bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Fazla miktarda bitki türünün olması yağışında olmasını etkilemektedir. Aynı zamanda bu ormanlarda yer alan bitkiler çoğu hastalığın tedavisinde ve ilaç yapımında kullanılmaktadır. Ormanlarda yer alan zehirli bitkilerde ilaç sektöründe kullanılmak için tercih edilmektedir. Amazon ormanları sürekli yağış aldığı için hava sürekli olarak nemli ve sıcaktır.